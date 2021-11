València ret homenatge a les persones centenàries de la ciutat

Connect on Linked in

València ha homenatjat als seus veïns de naixement o d’adopció que han complit o van a complir 100 anys enguany, i que en la capital del Túria sumen 122. L’Ajuntament ha premiat la seua longevitat amb una placa i una insignia amb el escut de la ciutat, així com amb un regal per a tots ells.

L’alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldessa Sandra Gómez, acompanyat de la regidora d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, han participat en este acte d’homenatge a les Persones Centenàries. Un event celebrat en el Saló de Cristall del consistori del Cap i Casal i que s’emmarca en la 38 Setmana de les Persones Majors.

Durant l’acte Ribó ha destacat la importància que la corporació municipal vol donar al paper jugat durant els últims cent anys de les catorze dones i quatre homes que han sigut homenatjats, així com la condició d’entranyable i emotiu d’esta gala d’agraïment.

Per part seua, Bernabé ha manifestat la seua satisfacció per poder acollir a estes persones centenaries al cap d’un any i mig de malsomni i ha assegurat que este acte serveix per a reconèixer als majors, que han sigut els més afectats i vulnerables.

També la vicealcaldessa Sandra Gómez ha reconegut el paper dels nostres majors des de la crisi de 2008, moment en el que es van fer càrrec en molts casos de la economia familiar dels seus fills i nets, pel que hi ha moltíssim que tornar-los per part de tota la societat.

Sense cap mena de dubte, els ser guardians de la experiència i titulars de décades d’esforç lluitant per una societat més justa i per alçar el nostre país fan a estos majors mereixedors de totes les condecoracions i reconeiximents que les institucions publiques els vullguen fer. Encara que és a priori impossible poder tornar-los tot el que estes persones ens han donat