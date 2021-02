València revisarà el PAI del Parc Central perquè complisca amb els criteris de Ciutat 15’

Connect on Linked in

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana, està treballant en la revisió del Programa d’Actuació Integrada (PAI) del Parc Central perquè complisca amb els paràmetres de ciutat 15′ que es van aprovar en el mandat anterior i en la línia en què ja s’està treballant en altres zones, a través de la revisió detallada del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), segons ha avançat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, aquest matí.

Gómez s’ha pronunciat en aquests termes durant la seua visita a la zona del Parc Central Russafa-Malilla, que estava pendent d’incorporar-se al projecte per poder finalitzar les obres d’urbanització. Ara, ha manifestat la regidora, amb aquest pas es podran acabar les obres pendents, com l’ampliació del moll 4, el mur verd, ampliar la zona de jocs infantils i donar continuïtat al canal i font de l’accés pel carrer del Doctor Domagk. A més, l’execució de vials que també estaven pendents i que permetrà millorar els accessos al parc.

Així mateix, la vicealcaldessa ha fet valdre que els Pressupostos Generals de l’Estat “contemplen la partida pressupostària específica per a les obres de soterrament”. “Vull reiterar que serà el canvi urbanístic més important que experimentarà la nostra ciutat”, ha assegurat, ja que “tancarà la cicatriu ferroviària que divideix València en dos, separant els barris del sud”.

“Veurem com la ciutat es consolida i des d’Urbanisme s’està treballant per actualitzar els criteris urbanístics i millorar qüestions com la mobilitat, les dotacions i l’oferta de vivenda pública”, ha afegit Sandra Gómez. En aquest sentit, ha avançat que la regidoria ja està treballant en la revisió del PAI del Parc Central per actualitzar-lo amb els paràmetres de ciutat 15′.

La vicealcaldessa ha explicat que aquesta revisió es desenvoluparà en paral·lel a les obres de soterrament perquè, ha precisat, “volem aprofitar aquestes obres per a revisar-lo i actualitzar-lo”. Sandra Gómez ha destacat que amb aquesta intervenció “naixerà una nova zona urbana que unirà la ciutat i volem que el planejament d’aquest nou desenvolupament urbà complisca amb els nous criteris de ciutat 15′”.