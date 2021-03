València s’adherix a l’Hora del Planeta i apagarà els edificis municipals i els monuments més emblemàtics demà dissabte

Connect on Linked in

La iniciativa té un abast mundial i enguany porta per lema ‘En l’hora del planeta connecta’t amb la natura’

L’Ajuntament de València apagarà demà dissabte la il·luminació dels seus edificis i també dels monuments més emblemàtics de la ciutat. Tot, amb motiu de l’Hora del Planeta, una iniciativa d’àmbit mundial que enguany arriba baix el lema ‘En l’hora del planeta connecta’t amb la natura’. L’apagada es produirà demà des de les 20:30 hores fins les 21:30 h.

En concret, València apagarà 54 edificis repartits per tot el terme municipal, com ara els campanars de Carpesa, Borbotó i Massarrojos, el Parotet, les esglésies del Rosari al Marítim o la de Patraix, les Torres de Serrans i de Quart, la Llotja o el propi Ajuntament, entre altres.

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat que l’Ajuntament s’adherix un any més a esta campanya internacional i que ho fa “d’una manera sincera, ja que els objectius d’accelerar la transició ecològica de les ciutats, reduir les emissions de diòxid de carboni i treballar per un progrés sostenible són plenament compartits per este govern municipal, que està abordant eixa transició de forma transversal”. En este sentit, ha afegit que “des de les administracions públiques tenim una gran responsabilitat de traslladar eixe compromís a la ciutadania amb accions simbòliques com esta, necessàries perquè el missatge arribe a la ciutadania”.

Per la seua part, el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha posat en valor “iniciatives desenvolupades als darrers anys, com la declaració d’emergència climàtica ara fa dos anys, així com el compromís amb les polítiques sostenibles com les que han permés fomentar les comunitats energètiques i l’autoconsum”.

L’Hora del Planeta de WWF és la major campanya de mobilització sobre medi ambient per a exigir una acció urgent pel clima i passar de les paraules als fets, amb una crida perquè cada persona, entitat o govern assumisca responsabilitats i s’involucre en el treball per un futur millor.