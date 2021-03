València se promociona como ruta del Santo Grial amb una campanya inspirada en Indiana Jones

Connect on Linked in

Un joc de geocaching proposa buscar tresors ocults per la ciutat mitjançant l’ús del GPS del mòbil i obtindre un kit amb articles oficials de l’experiència

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Turisme i Internacionalització, junt amb la Fundació Visit València i Turisme Comunitat Valenciana, ha presentat la campanya ‘València, destinació del Sant Grial’, que inclou un vídeo promocional, continguts web amb propostes de rutes, i el joc de geocaching ‘Darrere de les pistes del Sant Calze’, que convida a buscar tresors ocults per la ciutat mitjançant l’ús del GPS del mòbil i obtindre així un kit amb articles oficials de l’experiència. L’objectiu és posicionar València com a destinació cultural i de pelegrinatge amb motiu del segon any jubilar, tant en el mercat nacional com en els principals mercats europeus. L’estètica de la campanya està inspirada en la història i aventures d’Indiana Jones i genera una aura de misteri i intriga al voltant de la relíquia. Per aconseguir-ho, entre altres recursos, s’ha comptat amb la veu de la mateixa persona que va doblar Harrison Ford en la saga cinematogràfica.

La campanya ‘València, destinació del Sant Grial’ compta amb un vídeo promocional, el joc ‘Darrere de les pistes del Sant Grial’ i diversos continguts web. Es tracta “d’accions vinculades a un dels recursos històrics i culturals que marquen i aporten un valor diferencial al relat de la ciutat de València: el Sant Grial”, segons ha explicat el regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García. La campanya, impulsada amb motiu del segon any jubilar del Sant Calze, està orientada al mercat nacional i els mercats prioritaris d’Europa ―Itàlia, França, el Regne Unit, Alemanya, Bèlgica i Holanda―, i “transmet un nou relat al voltant del Sant Grial, que contribuïx al posicionament de València com una destinació cultural i de pelegrinatge”.

La campanya està inspirada en les aventures d’Indiana Jones i tracta de generar un ambient d’intriga, secrets i misteri al voltant de la figura del Sant Grial. Per aconseguir-ho, entre altres recursos, s’ha comptat amb la veu de la mateixa persona que va doblar Harrison Ford en la saga cinematogràfica. El cartell de la campanya seguix la mateixa estètica. D’altra banda, el web <visitvalencia.com> oferix diferents continguts sobre la relíquia: com va arribar a València, detalls sobre esta, una visita turística que recorre els espais més significatius a la ciutat i fins i tot una ruta del Grial, que comença a San Juan de la Peña i acaba a València. “Estes informacions permeten promocionar també altres localitats que conformen esta ruta, a més de desmitificar algunes llegendes propagades per produccions de ficció, amb l’objectiu de suscitar interés i atraure visitants a descobrir els secrets del Sant Calze”, ha puntualitzat l’edil.

Emiliano García ha remarcat que “volem posar en valor que a València es troba l’únic Grial reconegut pel Vaticà com a possible autèntic. No obstant això, pretén donar un enfocament allò més ampli possible, que inclou i supera l’àmbit religiós i convertix el Sant Grial en un motor d’atracció també des de la seua perspectiva històrica, cultural i simbòlica”. Per a l’edil, “no hem d’oblidar els valors positius i universals que, per se, caracteritzen el Sant Grial, ja que la mateixa relíquia és un símbol de la unió entre cultures”.

D’altra banda, el joc ‘Darrere de les pistes del Sant Grial’ convida els habitants i visitants de la ciutat a posar-se en la pell d’un dels membres de la família de Sabina Suey, la dona que va salvar la relíquia durant la Guerra Civil. Es tracta d’una aventura de geocaching, una plataforma que va guiant, per coordenades GPS, cap a diferents espais de la ciutat. L’experiència permet submergir-se, a través del telèfon mòbil, en la història del Sant Calze per onze punts de la ciutat, mitjançant referències arqueològiques i històriques. En finalitzar tots els reptes, trencaclosques i endevinalles, els participants rebran un codi per accedir de manera gratuïta a ‘l’Aula Grial’, que els permetrà obtindre el ‘Kit Grial’, format per articles oficials de l’experiència, en l’oficina de turisme al carrer de la Pau número 48. Este joc ha estat premiat en la XXVI edició del Concurs de Turisme Actiu de FITUR i la revista AireLibre. Tota la informació i instruccions per a la descàrrega gratuïta del joc es pot trobar en el web <visitvalencia.com>. Emiliano García ha destacat que es tracta “d’una proposta molt apropiada per desenvolupar estos dies, ja que es pot realitzar amb totes les mesures que exigix la realitat sanitària”.

En la presentació de la campanya ‘València, destinació del Sant Grial’ i el joc ‘Darrere de les pistes del Sant Grial’ han participat Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme; Antonio Bernabé, director de Visit València; Alicia Palazón, directora de continguts d’Aula Grial; Ana Mafé, presidenta de l’Associació Cultural el Camí del Sant Grial, i Álvaro de Almenar, canonge zelador del Sant Calze. A tots ells el regidor Emiliano García els ha agraït “donar suport a esta iniciativa, que també és seua, perquè col·laborem en la tasca de posar en valor la relíquia del Sant Grial”.