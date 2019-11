València se situa com a referent en l’elaboració de la futura llei autonòmic sobre contaminació lumínica

Print This Post

L’Ajuntament de València ha compartit amb la Generalitat Valenciana “l’exitosa experiència de la ciutat en totes les polítiques que s’han posat en marxa per combatre la contaminació lumínica”. Així ho ha explicat la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, després de reunir-se amb Antonio García Díez, director general de Transició Ecològica de la Generalitat, des d’on es treballa en la que serà la futura llei autonòmica de Contaminació Lumínica.



“La ciutat de València ha passat de ser una de les que tenien major contaminació lumínica a ser un model en polítiques d’eficiència energètica i, concretament, en allò referent a l’enllumenat públic”, ha destacat Notario, qui ha recordat que “des de 2015 hem posat en marxa diversos projectes que han suposat una disminució de les emissions de diòxid de carboni, una baixada de la contaminació lumínica i un substancial estalvi energètic i econòmic, efectes que a més impacten de forma directa i positiva en la salut de les persones”.



Durant la trobada, s’ha posat sobre la taula l’experiència del Cap i Casal, que en 2015 era la capital espanyola amb major excés de llum, al capdavant en quant a intensitat per metre quadrat i amb un increment d’un 400 % en la despesa econòmica des de 1990 a 2007. En 2015 es computaven 127 kW a l’any per habitant. A partir d’eixe moment, “vàrem posar en marxa un projecte molt ambiciós en la millora de l’eficiència energètica de la instal·lació d’enllumenat públic, que va començar amb l’apagat selectiu de més de 5.000 lluminàries”. A més, la regidora de Gestió de Recursos ha destacat la inversió de més de 15 milions d’euros que, “quan acabe l’execució del projecte finançat amb fons FEDER que ara mateix estem duent a terme, suposarà la renovació de vora el 50 % del total de les lluminàries de la ciutat a tecnologia més eficient”. Estos canvis han suposat un estalvi de més de 15.400.000 euros, amb una previsió d’estalviar al voltant d’un milió i mig anual més al finalitzar l’execució del projecte actual.



“Este ha sigut el projecte més ambiciós, però no l’únic. També hem instal·lat plaques fotovoltaiques en diversos edificis públics que estan permeten un alt percentatge d’autoabastiment en l’energia que consumim, a més de la pèrgola fotovoltaica que es va instal·lar en el jardí de Ruaya i les cinc que hi ha previst instal·lar en breu en diverses places de la ciutat”, ha detallat.

Per la seua part, el director general de Transició Ecològica de la Generalitat,

Antonio García Díez, ha explicat que la llei autonòmica avança en els objectius de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2020-2030 sobre estalvi energètic, reducció d’emissions, ús d’energies renovables i protecció de la biodiversitat. A més, ha assenyalat l’impacte d’este tipus de contaminació no sols sobre el consum energètic sinó també sobre la biodiversitat de la flora i fauna autòctones, la qualitat ambiental o el patrimoni natural de la visió del cel, “un paisatge comú que cal protegir”.



“L’adaptació i mitigació del canvi climàtic passa per l’estalvi i l’ús eficient dels recursos energètics així com de la transició cap a un model de fonts d’energia netes. Una inversió que s’amortitza en el curt termini i que al benefici ecològic indiscutible suma també l’econòmic”, ha afegit García, qui ha concretat que la nova norma es fonamenta en objectius determinats d’ús eficient de l’enllumenat exterior, de preservació de les condicions naturals de les hores nocturnes i de reducció dels efectes de la contaminació lumínica en el cel nocturn, així com en qualsevol lloc diferent que es pretenga il·luminar.