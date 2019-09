València se suma a la celebració del Dia Mundial del Turisme que este any reivindica l’ocupació de qualitat

Connect on Linked in

l regidor de Turisme, Emiliano García, ha destacat hui que València compta “amb un model de turisme sostenible que ha aconseguit desestacionalizar-se i ser independent de grans operadors o de destinacions concretes, com seria el cas de la fallida de Thomas Cook o de la situació del Regne Unit després del Brexit”.



Emiliano García ha realitzat estes declaracions amb motiu del Dia Mundial del Turisme que este any se celebra sota el lema Turisme i Ocupació: un futur millor per a tots. En este sentit, ha assenyalat que “la desestacionalització contribueix a ampliar els períodes de contractació” i ha apostat “per continuar millorant en formació dels i les treballadores i, sobretot, les seues condicions laborals”. Així, ha assenyalat que “com més s’aposte pel talent, major satisfacció s’aconseguirà del client i, per tant, les empreses obtindran major rentaibilidad”.



De fet, ha precisat que a la ciutat més de 31.000 llocs de treball tenen una relació directa o indirecta amb el turisme, “per la qual cosa este sector té un pes molt imporante en termes d’ocupació però també quant a posada en valor de la riquesa de tot el patrimoni que té València”.



“Quan apostes per un model de desenvolupament sostenible, com el nostre, posem en valor els element que millor mos defineixen com són el nostre estil de vida, la nostra gastronomia, la nostra cultura o el patrimoni cultural”, ha explicat i ha assegurat que amb els recursos que genera l’activitat s’inverteix en tots aquests factors que ens fan atractius com a destinació i que milloren la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la ciutat”.



Per part seua, el director de la Fundació Turisme València, Antonio Bernabé, ha ressaltat que “el turisme està creixent especialment en l’àmbit internacional, la qual cosa està permetent diversificar els mercats i ser menys dependents de problemes externs”. “A més treballem en turisme més segmentat amb turisme de mice, congressos o esportius i culturals. D’una manera més segmentada i diversificada amb una gran aposta per la connectivitat”.