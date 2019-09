Connect on Linked in

La plaça de l’Ajuntament serà, el pròxim divendres 27 de setembre, l’epicentre de la celebració d’una jornada dedicada a fer valdre l’activitat turística com a eina per al desenvolupament social i econòmic, així com a donar visibilitat al nostre patrimoni i la nostra cultura. D’esta manera, amb una agenda d’activitats culturals gratuïtes per a residents i per a turistes, València se suma a la celebració del Dia Mundial del Turisme.



El regidor de Turisme i president de la Fundació Turisme València, Emiliano García, ha destacat que “el Dia Mundial del Turisme és una data per a insistir i projectar quin tipus de turisme volem per a la ciutat de València: un turisme de qualitat i respectuós amb la nostra identitat. Una activitat sostenible, que impulsa el desenvolupament econòmic, afavoreix la conservació i visibilitat del patrimoni, i garanteix la convivència a la ciutat”.



“Hem organitzat, de la mà de l’Associació de Guies Oficials de la Comunitat Valenciana, unes visites guiades gratuïtes amb l’objectiu d’acostar el nostre llegat cultural tant als qui resideixen a València com als qui ens visiten uns dies”, ha destacat el regidor de Turisme. Així, estan previstes 4 tipus de rutes diferents. La primera d’elles, centrada en el centre històric, recorrerà el patrimoni situat entre la plaça de l’Ajuntament i la plaça de la Verge, passant per la Llotja, el Mercat Central o el Palau de la Generalitat, entre altres.



Així mateix, es proposa una Ruta d’Artesans, que presentarà el patrimoni relacionat amb la seda i els seus oficis més tradicionals, la indústria a València i la Ruta de la Seda. Recorrerà el barri de Velluters i el Museu Seda, entre altres, on es coneixerà el funcionament dels telers de la mà d’un mestre velluter, gràcies a la col·laboració del “Col·legi de l’Art Major de la Seda.



De la mateixa manera, en la Ruta de la Ceràmica es realitzarà un recorregut pels carrers del centre històric que mantenen en actiu oficis tradicionals vinculats a l’artesania i la ceràmica, així com encaixos de boixets o cistelles. La Ruta de l’Arquitectura, per part seua, recorrerà els edificis emblemàtics que conformen el skyline més recognoscible de València, la Ciutat dels Arts i els Ciències. Esta ruta inclou la visita al Museu Faller, on es posarà el focus en les Falles, festa Patrimoni de la Humanitat, i en el treball multidisciplinari d’oficis com el dels artistes fallers, escultors, modeladors o pintors, entre altres.



En total de 270 places per a les visites guiades, en horari de demà o tard, estan disponibles. Tota la informació per a inscriure’s es troba en https://www.visitvalencia.com/ Per a incrementar la visibilitat de les activitats d’esta jornada, es proposen utilitzar 3 etiquetes a l’hora de compartir l’experiència en xarxes socials: #DMT2019, #VisitValència i #WTD2019.



PLAÇA DE L’AJUNTAMENT



Mentrestant, en la plaça de l’Ajuntament s’instal·larà un Cinemagraph (petit estudi de fotografia) on turistes i residents podran fotografiar-se i realitzar vídeos (de 3 segons) en diferents escenaris de la ciutat, com les Torres de Serrans, la Llotja, Sant Nicolás o l’Albufera. Els usuaris podran portar-se impresa la foto, rebran la versió digital per email perquè la compartesquen en les teues xarxes socials amb les etiquetes #WTD2019. #visitvalencia. #DMT2019.



Així mateix, a les 18.00 h s’ha organitzat un flashmob, ball “espontani” en el qual pot participar qualsevol interessat, bé siguen residents o turistes. L’objectiu és donar visibilitat al turisme, i per descomptat a la destinació València, d’una forma diferent, viral, pròxima i espontània. Qui ho desitge pot assajar el ball amb el tutorial publicat en www.visitvalencia.com



Per a completar les activitats de la plaça de l’Ajuntament s’han previst degustacions gratuïtes d’orxata, balls regionals amb música de dolçaina i tabalet i s’instal·laran les lletres de “VALÈNCIA”.