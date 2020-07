València se suma al Dia Mundial del Cooperativisme sota el lema “Davant les crisis, el valor de cooperar”

Connect on Linked in

Ribó: “La cooperativa és la forma d’empresa que més satisfà el dret de les persones, dels treballadors i de les treballadores”

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Cooperativisme demà dissabte 4 de juliol, l’Ajuntament de València se suma a la commemoració amb una pancarta el lema de la qual és “Davant les crisis, el valor de cooperar”. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha rebut hui al conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, i al president de CONCOVAL (Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana), Emili Villaescusa. Ribó ha posat en valor la cooperativa per conformar segons ell “la forma d’empresa que més satisfà el dret de les persones, dels treballadors i les treballadores”.



El primer edil ha argumentat que l’Ajuntament de València se suma a la commemoració del Dia Mundial del Cooperativisme perquè “estem convençuts que el cooperativisme és la forma d’empresa que més satisfà el dret de les persones, dels treballadors i les treballadores”. En este sentit, l’alcalde de València ha remarcat que “la cooperativa és l’empresa que més treballa pel bé comú” i que “a la Comunitat Valenciana de les 10 empreses més grans, 2 són cooperatives, per tant una cooperativa pot anar des de pocs treballadors a milers i milers”.



Així mateix, Ribó ha posat en valor la tasca de les cooperatives en temps de crisis, com ara la de la pandèmia de la COVID-19. “En la passada crisi les cooperatives van destacar per ser les empreses que més van retenir als seus treballadors i treballadores, és a dir, les que menys persones van manar a l’atur”, ha agregat Ribó, qui ha incidit que “per tant la cooperativa és la forma d’empresa més adequada per a la immensa majoria de les activitats”.



Per la seua part, el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent, ha assenyalat que “des de la Generalitat i la conselleria estem fent costat a les cooperatives per tot el que suposa: primer les persones, després perquè les cooperatives estan arrelades al territori i resolen qualsevol problema”. Climent ha emfatitzat que “de 450.000 persones que han estat en ERTOS en esta crisi pel coronavirus, amb més de 65.0000 expedients de ERTO, en el món cooperatiu a soles són 300 expedients que afecten unes 1.700-1.800 persones treballadores”, una dada que per al conseller d’Economia Sostenible “és significativa” i reforça “la línia de treball de suport a les cooperatives, que hem de continuar fent per a recolzar al sector i, que les cooperatives, treballen juntes, es donen suport, i es facen fortes en el territori valencià”.



Pel que fa al president de CONCOVAL, Emili Villaescusa, ha agraït “al consistori de València el seu esforç i suport al sector de les cooperatives” al mateix temps que ha lamentat que “enguany desgraciadament no podem celebrar-lo com toca i fer un punt de trobada”. Villaescusa ha explicat que “és un homenatge que es porta fent també fa anys al costat de Nacions Unides, el lema de les quals enguany és ‘Acció pel clima’, i al qual en la Comunitat Valenciana hem afegit el valor de cooperar”.