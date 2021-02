València se suma al global Destination Sustainability Movement

Print This Post

Es tracta d’un programa de més de 60 destinacions de l’àmbit internacional, que aposta per la sostenibilitat com a valor diferencial i estratègic

València s’incorpora al grup de destins GDS (Goblal Destination Sustainability), un programa d’avaluació comparativa i millora del rendiment en matèria de sostenibilitat turística, tant dels propis destinacions com de les entitats turístiques que els conformen. Més de 60 destinacions ja formen part d’aquesta iniciativa, entre els quals destaquen Sidney, Hèlsinki, Oslo, Zuric, Brussel·les, Mont-real, Praga i Viena. Entre els destins nacionals es troben, a més de València, Bilbao i Barcelona.

El regidor de Turisme i president de Visit València, Emiliano García, ha assenyalat que «València ha iniciat el camí cap a la sostenibilitat turística amb uns objectius molt clars i molt ambiciosos. El nostre projecte de referència és convertir-nos en Destinació Neutra en Carboni en 2025, encara que no obstant això, són moltes les iniciatives, que, des de la perspectiva social, econòmica i mediambiental, estem impulsant». Segons el regidor, «sumar-nos al GDS Movement ens permetrà avaluar les nostres iniciatives, accedir a nou coneixement turístic a través de la seua metodologia, i compartir ‘l’expertise’ del qual València ja disposa en matèria de sostenibilitat perquè, junt amb altres destins i entitats turístiques, avancem en favor d’un turisme més integrat i integrador», ha afegit.

Visit València liderarà la participació de València en aquest programa, amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Càtedra de Nova Transició Verda de la Universitat de València. Entre els 69 indicadors que s’avaluaran, tots ells vinculats als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, es destaca la implementació els programes d’alimentació sostenible, certificacions en sostenibilitat, programes de reducció, reutilització i reciclatge de recursos, iniciatives/estratègies d’economia circular, polítiques de reducció de la contaminació, així com d’accessibilitat, entre altres.

Donat el perfil dels paràmetres que s’avaluen, i la implicació necessària d’actors com a hotels, aeroports, recintes d’esdeveniments o restaurants, es tracta d’un projecte que repercutirà especialment en la imatge de València com a destinació MICE. De fet, entre les entitats que formen part d’aquest projecte destaquen ICCA (International Congress and Convention Association) i European Cities Màrqueting, organismes amb els quals ja col·labora Visit València.

L’objectiu del projecte, ha conclòs el regidor Emiliano García, és que la sostenibilitat siga un valor transversal a totes les àrees d’acció de l’àmbit turístic, i estiga integrada en cadascun dels actors que formen part de l’activitat.