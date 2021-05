València senyalitzarà una ruta literària basada en l’obra del poeta marc granell

L’Ajuntament de València senyalitzarà als carrers de la ciutat una ruta literària basada en l’obra del poeta Marc Granell. La regidora de Gestió de Recursos i responsable de dirigir el Gabinet de Normalització Lingüística (GNL) del consistori, ha emmarcat esta iniciativa dins el projecte del GNL per “reivindicar i visibilitzar una ingent producció literària de gran qualitat escrita en la nostra llengua” i ha recordat la ruta ja creada sobre l’obra del poeta Vicent Andrés Estellés i les que es faran basades en altres autors i autores, com ara Maria Beneyto i Carmelina Sánchez-Cutillas.

Tal com ja es va fer en novembre passat amb la ruta d’Estellés, la ruta de Granell se senyalitzarà amb unes plaques de vidre encapsulat, d’uns 25 x 25 centímetres aproximadament, en les voreres. Cadascuna d’estes plaques contindrà una marca de les rutes literàries amb la concreció de l’autor, el logo de l’Ajuntament, el títol o un vers del poema relacionat i un codi QR amb una locució del poema. A més, s’editarà un díptic de la ruta amb la informació corresponent i un plànol d’ubicació dels diversos punts i es pujarà al web del GNL -actualment en construcció- tota eixa informació.

La ruta de Marc Granell tindrà una dotzena de punts, cadascun relacionat amb un poema i en ocasions amb una explicació addicional. Els enclavaments triats són: la casa de Marc Granell (C/ Comte Salvatierra, 41), amb «L’illa»; la Gran Via del Marqués del Túria, amb «La palmera»; el mercat de Colom (C/ Comte Salvatierra, al cantó de Ciril Amorós, amb «Versos per a Anna»; la plaça d’Amèrica, número 5, amb «Vesprada de festa», el Parterre-Plaça d’Alfons el Magnànim, 1, amb «L’arbre vell»; el carrer de la Pau (on està la placa de la Casa de la Cultura durant la Guerra Civil), amb «Antonio Machado, en anar-se’n»; el carrer de la Pau, 19 (on està l’actual senyal per la memòria històrica), amb «Rebuda i homenatge»; al carrer del Marqués de Dosaigües, amb «Terra lliure»; a la plaça de la Reina (junt a l’entrada del C/ Presó de Sant Vicent), amb «Torre de Santa Caterina»; a la plaça de l’Arquebisbe, amb «Vesprada d’amor única», a la plaça de Manises, amb «Madinat-Al-Turab», i al C/ Serrans-Plaça dels Furs, amb «A la lluna de València».

El projecte contempla la senyalització enguany d’esta ruta i la basada en Carmelina Sánchez-Cutillas i durant els anys successius les dels autors o autores treballats en els diversos tallers i campanyes. En concret, el GNL ha fet tallers de lectura en les biblioteques municipals Clara Santiró i Maria Beneyto i en els centres de la Universitat Popular d’Aiora i Rovella, en els quals s’ha treballat en el curs 2017-2018 Vicent Andrés Estellés; en el 2018-2019, Marc Granell, i en el 2019-2020, a banda dels esmentats, també als centres de la UP d’Orriols, Castellar i Sant Marcel·lí, Carmelina Sánchez-Cutillas. Estos autors i autores també s’han treballat en les campanyes que du a terme el GNL per a alumnat de l’últim cicle de Primària, ESO i Batxillerat dels centres educatius de la ciutat de València: Joves i Literatura, Versafalles i La fàbrica de les paraules.