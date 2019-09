València serà Capital Mundial del Disseny 2022

Connect on Linked in

ACONSEGUIT València Capital Mundial del Disseny 2022

El cap i casal guanya la batalla a Bangalore en la decisió final de la World Desing Organization

El passat 15 d’Abril Joan Ribó, feia públic l’anunci oficial de la candidatura de València per a 2022, en Juny érem finalistes i per fi en la resolució final València s’alça amb el màxim reconeixement amb el lema “El Disseny Mediterrani de València, Disseny per al canvi, Disseny per als sentits”

Sense dubte aquesta proclamació, posa a València, en el punt de mira internacional, un motiu més per a convertir la nostra ciutat en reclam turístic, i és que València s’ha proposat ser una de les ciutats europees més importants del món



Àngel Martínez, President de l’Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana ,part protagonista del projecte i del premi , ha posat en valor el fet d’aquest guardó per a la nostra ciutat



Aquest reconeixement comprén un pla complet de disciplines del disseny que passen pel disseny industrial, arquitectònic, serveis, empresarial, però també dels sentits, aquest últim ha estat un dels objectius prioritaris per a l’equip d’Àngel, i en la seua total repercussió

