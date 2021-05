València serà la capital mundial dels museus en 2023

Connect on Linked in

· La ciutat ha sigut triada pel Consell Internacional de Museus per a albergar el Congrés ICOM-CC, la trobada més important a nivell internacional en el camp del patrimoni cultural

· La candidatura de València per a albergar aquesta trobada ha sigut coordinada per la Universitat Politècnica de València, a través del seu Institut Universitari de Restauració del Patrimoni, amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de la ciutat

El Consell Internacional de Museus, a través del seu Comité per a la Conservació, ha anunciat a Pequín que el seu pròxim congrés mundial ICOM-CC se celebrarà a València (Espanya), al setembre de 2023.

El ICOM-CC és l’esdeveniment més important en el camp del patrimoni cultural a nivell internacional i se celebra cada tres anys. En ell es reuneixen professionals de museus de tot el món per a debatre les qüestions més importants sobre el present i el futur del patrimoni. En l’última edició presencial del congrés, celebrada a Copenhaguen en 2017, es van donar cita prop de 1000 assistents de més de 50 països dels cinc continents, xifres que s’esperen superar en l’edició de València, que serà la vintena d’aquesta cita internacional.

Durant una setmana, i sota el lema “Cap a un passat sostenible”, el ICOM-CC 2023 convertirà a València en la capital mundial del patrimoni cultural. Professionals, personal d’investigació, empreses i centres museístics de tot el món debatran sobre la situació actual, reptes i desafiaments del patrimoni cultural, entre ells, com aconseguir una conservació més eficient i ecològica.

Candidatura coordinada per la UPV

La candidatura de València per a albergar aquesta trobada ha sigut coordinada per la Universitat Politècnica de València –en concret, pel seu Institut Universitari de Restauració del Patrimoni (IRP)- amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, a través de la Secretaria Autonòmica de Cultura, i l’Ajuntament de la ciutat, mitjançant la Fundació Visit València.

A més, va comptar amb el suport de nombrosos museus i centres culturals de tota Espanya, entre ells el Museu del Prado, el Reina Sofia, el Museu Thyssen-Bornemisza, el Guggenheim, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu de Belles Arts de València, l’IVAM (Institut Valencià d’Art Modern), el Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí i el Centre del Carme Cultura Contemporània.

El catedràtic Salvador Muñoz Viñas, responsable del Grup de Restauració del Paper de l’Institut de Restauració del Patrimoni de la UPV, és el coordinador d’aquesta candidatura. Segons Muñoz Viñas, ” l’atractiu de les seus, i de la ciutat en el seu conjunt, així com la nostra trajectòria en el camp de la conservació del patrimoni cultural, han sigut sens dubte un dels principals motius per a l’èxit de la candidatura valenciana”.

Per part seua, la secretària autonòmica de Cultura de la Generalitat, Raquel Tamarit ha destacat que “des del primer moment la Conselleria dirigida per Vicent Marzà va donar suport a la candidatura ja que la ciutat a més compta amb espais museístics d’enorme qualitat, entre els quals símbols com l’IVAM, el Centre del Carme o el Museu de Belles arts, pertanyents a la Generalitat; però també molts altres amb els quals ens complementem, gestionats per institucions públiques o privades. Creiem, per tant, que València és una ciutat d’agitació cultural expositiva i per aquesta raó també col·laborem en aquest projecte facilitant que Els Arts siga una de les seus que aculla el congrés”.

Mentrestant, Emiliano García, regidor de Turisme i Internacionalització de l’Ajuntament de València, ha assenyalat: “estem realment emocionats amb la notícia, ja hem demostrat que València és una ciutat més que preparada per a albergar aquest tipus de congressos. Pretenem superar les xifres d’assistents de la passada edició, i sabem que la ciutat acollirà aquest esdeveniment com mereix. Des de la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de València secundem i treballem conjuntament amb les administracions públiques i privades perquè València puga ser seu d’esdeveniments culturals. Per això impulsem València com a seu del congrés de la ICOM-CC, creiem fermament en la importància de la cultura i patrimoni de les ciutats com a producte essencial de l’activitat turística”.

El congrés es dividirà en sessions plenàries i sessions tècniques. Les primeres d’elles, que reuniran a tots els participants, se celebraran en el Palau de les Arts de València. Les sessions temàtiques, més especialitzades, tindran lloc al campus de Vera de la Universitat Politècnica de València.

L’anunci oficial de la designació de València com a seu del ICOM-CC 2023 es va fer ahir en el marc del XIX congrés del ICOM-CC, que s’ha celebrat de manera virtual al llarg de tota aquesta setmana a Pequín.