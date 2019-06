València serà la seu de la Novena Setmana de les Normes Verdes a proposta de l’ONU

Connect on Linked in

L’esdeveniment que organitza la Unió Internacional de Telecomunicacions de l’ONU se celebrarà de l’1 al 4 d’octubre.

L’Ajuntament de València, a través de l’Oficina de València Ciutat Intel·ligent, ha sigut proposat per la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU), organisme de Nacions Unides (ONU), per a ser amfitrió de la 9a Edició de la Setmana de les Normes Verdes que se celebrarà de l’1 al 4 d’octubre.



«Estem d’enhorabona per la celebració a València d’una cita internacional organitzada per Nacions Unides, que servix com a plataforma global per al debat i l’intercanvi de coneixements. Tot, per a crear consciència sobre la importància de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a protegir el medi ambient, aconseguir una economia circular i accelerar la transició cap a ciutats intel·ligents i sostenibles, un model de ciutat cap al qual portem quatre anys avançant», ha explicat el regidor d’Administració Electrònica en funcions a l’Ajuntament de València, Pere Fuset.



La col·laboració entre el consistori i la ITU en diferents projectes (com la certificació de la ciutat en la Recomanació Y.4903: Fonamentals de rendiment relacionats amb les ciutats intel·ligents i sostenibles per a avaluar l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible) ha permés que València albergue un dels esdeveniments mundials que organitza l’Agència anualment.



La Setmana de les Normes Verdes reunirà els principals especialistes en el camp de les ciutats intel·ligents, a les i els principals responsables polítics, enginyers, dissenyadors, urbanistes, alts funcionaris, reguladors, experts en estàndards i universitats. Durant els quatre dies de duració de l’esdeveniment hi haurà ponències i discussions que es duran a terme tant en espanyol com en anglés i seran retransmeses via web a través de la pàgina de Nacions Unides.



«L’organització d’este esdeveniment suposa una espenta a l’ecosistema tecnològic i al teixit social i empresarial de València», ha destacat Fuset, que ha ressaltat el caràcter obert que tindrà per a tota la ciutadania.