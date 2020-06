València seu de la fase final de la Lliga ACB de Basquet del 17 al 30 juny

Connect on Linked in

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, han rebut al president del València Basket, Vicente Solá, amb motiu de la fase final de la Lliga ACB de bàsquet professional d’Espanya, organitzada per l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), i que se celebra a la ciutat de València del 17 de juny al 30 de juny



Ribó ha valorat molt positivament l’elecció de València com a seu per a acollir la fase final perquè demostra així que en matèria esportiva València és un referent. Segons ha explicat l’alcalde volen que la tornada a la normalitat, també en l’àmbit esportiu, es puga anar produint de manera paulatina, amb tota la seguretat que cal, però a pas ferm, i València és una ciutat extraordinària per a acollir competicions com esta.

La temporada de la lliga ACB se reprendrà aquest mes de juny . La candidatura valenciana per a la fase final es va imposar a les altres huit que va remenar l’Associació de Clubs. També es van postular Canàries (Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria), Madrid, Saragossa, Andorra i tres ciutats sense equips ACB com Menorca, Pamplona i Almeria.

L’ACB ha seleccionat a València com a seu de la fase final de la Lliga Endesa atenent principalment criteris sanitaris i, en segona instància, d’allotjaments i instal·lacions esportives. València, a part de tres hotels molt prop de la Fonteta on es concentraran els 12 equips, ofereix també L’Alqueria, unes instal·lacions que compten amb 13 pistes d’entrenament i que facilitarien la preparació de tots els participants.