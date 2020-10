València , seu de l’entrega dels Premis CEDE

Print This Post

La Fundació CEDE-Confederació Espanyola de Directius i Executius ha entregat els seus premis anuals a l’excel·lència empresarial, en el marc del XIX Congrés de Directius CEDE

. L’acte ha sigut celebrat a l’Auditori Mar Roig de l’Oceanogràfic de València. Destacats directius, empresaris i representants institucionals, s’han donat cita en el lliurament de premis.



Els premis concedits per Fundació CEDE reconeixen a empreses per la seua aportació en àrees com la internacionalització, el compromís social, la dinamització empresarial i a la innovació.



Casa Caridad, Grupo Pamesa, Aitex y al empresario Javier Fur Quesada han rebut els premis 2020 en les respectives categories de

Premi al compromís social El ‘Premi a la internacionalització Premi a la innovació Premi al millor directiu



L’acte de lliurament dels premis ha marcat l’inici del XIX Congrés de Directius de *CEDE, que congregarà a directius i empresaris espanyols en el Palau de les Arts Reina Sofia de València durant la jornada del dimecres