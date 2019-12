València seu Mundial del Triatló 2020

Print This Post

València Guanya! Seu de la Copa del Món 2020 de Triatló! Enhorabona!



La sala de premsa de l’Ajuntament de València ha convocat els mitjans de comunicació per tal de donar la bona notícia, València serà la seu d’un dels esdeveniments esportius més importants del planeta , la Copa del Món de Triatló



Les característiques terrestres i aquàtiques fan de la Marina de València l’espai perfecte per desenvolupar aquest important esdeveniment



Maig de 2020 serà el mes de la prova, una prova que a més servirà com última classificatòria per les Olimpíades que arribaran el pròxim any