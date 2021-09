València signa un acord, junt amb Madrid, Barcelona i Sevilla, per a accelerar l’avanç cap a la neutralitat climàtica

Connect on Linked in

L’alcalde, Joan Ribó, ha subscrit hui al Senat el compromís de la ciutat, i ha proposat un pacte social i col·lectiu entre el sector privat, el sector públic, l’acadèmia, la societat civil, la ciutadania i els mitjans de comunicació

L’alcalde de València, Joan Ribó, i els alcaldes de Madrid, Sevilla i Barcelona han signat este dimecres un acord per a transformar les seues ciutats, i accelerar la transició energètica i ecològica abans de 2030, un acord que s’inscriu dins de la iniciativa citiES 2030, impulsada des de la plataforma El Día Después. Tal com ha afirmat l’alcalde Ribó durant la rúbrica, “el repte no és només que les ciutats arriben a ser climàticament neutres, sinó que ho facen com més prompte millor”.

Durant la seua intervenció en l’acte, celebrat este matí al Senat, Joan Ribó ha alertat de la “gran transcendència d’esta declaració institucional que signem hui, perquè pot suposar la llavor per a un gran pacte per la descarbonització de les ciutats”. De fet, l’alcalde de València ha defensat la idea del pacte “entre el sector privat, el sector públic, l’acadèmia, la societat civil, la ciutadania i els mitjans de comunicació per a assegurar que la transició a la sostenibilitat és realment un projecte col·lectiu. Un projecte –ha afegit- que va molt més allà d’un govern puntual, o fins i tot d’un ajuntament, per a convertir-se en un autèntic projecte de ciutat”.

Entitats ambaixadores de les missions

L’acord forma part de la Missió de Ciutats que la Comissió Europea va llançar en 2020, dins del programa Horitzó Europa, amb l’objectiu d’aconseguir 100 ciutats climàticament neutrals en 2030 per i per a la ciutadania. L’alcalde Joan Ribó ha explicat que València s’ha dotat d’una estratègia de ciutat “que combina l’Agenda Urbana –amb un marc d’objectius per a avançar en el nostre model mediterrani de ciutat sostenible, saludable, pròspera i compartida- i la innovació orientada a missions”. En este context, l’alcalde s’ha referit a la figura de les “entitats ambaixadores de la missió, que hem creat per a articular un ampli pacte social a la ciutat per a la seua descarbonització”.

Precisament, l’acord signat hui té l’objectiu de promoure formes innovadores de col·laboració entre ciutats, entitats públiques i privades, universitats i centres d’investigació i organitzacions de la societat civil que acceleren la transformació necessària per a aconseguir ciutats sostenibles, saludables i resilients. Les quatre ciutats signants es comprometen a posar en marxa “solucions que promoguen l’equitat i produïsquen beneficis socials, econòmics i ambientals, així com dissenyar un full de ruta per a aconseguir la descarbonització i la transició ecològica”.

L’acte al Senat, presidit per la ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, qui ha signat la declaració en nom del Govern; ha comptat també amb la participació del president del Senat, Ander Gil; de la Ministra de Drets Socials i Agenda 2030 d’Espanya, Ione Belarra; la Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant; i del president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Abel Caballero. Així mateix, a més dels alcaldes de les quatre ciutats signants: Joan Ribó, de València; José Luis Martínez-Almeida, de Madrid; Ada Colau, de Barcelona; i Juan Espadas, de Sevilla, han intervingut també en les taules temàtiques que s’han celebrat els alcaldes i alcaldesses de Terol, Arnedo, Sòria, Níjar, Lugo, Vitòria, Càceres i Toledo. A més dels alcaldes de les ciutats signants i participants i del Govern de l’Estat, la declaració compta amb el suport també de la Comissió Europea, i nombroses entitats de la societat civil i xarxes de ciutats.

L’acord està dissenyat perquè, en els pròxims mesos, puguen adherir-se i participar altres ciutats espanyoles, administracions i entitats del sector públic i privat. Així, en l’esdeveniment també han participat els alcaldes i alcaldesses dels ajuntaments d’Arnedo, Càceres, Lugo, Níjar, Sòria, Terol, Toledo i Vitòria.

“És el moment d’anar més enllà”

L’alcalde de València ha subratllat la importància de la responsabilitat de les instàncies participants, i ha defensat que “és el moment d’anar més enllà”. Ribó ha assenyalat la necessitat de “definir, a tots els nivells de l’administració, quals són els compromisos i accions concretes per a la descarbonització de cada ciutat”. “A València –ha explicat Joan Ribó- considerem la dècada del 2020 al 2030 com la dècada clau per a l’acció si volem complir amb els objectius de descarbonització. Per això estem impulsant un ampli ventall de polítiques, com l’avanç en la mobilitat ciclista i el transport públic, l’impuls a la transició energètica a través de comunitats energètiques locals, el desenvolupament del Pla Verd per a la renaturalització de la ciutat, un model turístic d’emissions zero, la recuperació d’espai públic per a les persones, amb el projecte València Ciutat de Places i de Vianants, la protecció de l’Horta i aposta per una alimentació sostenible i de proximitat, o el desenvolupament de la ciutat “de 15 minuts”.

Julio Llumeneres, professor de la Universitat Politècnica de Madrid i coordinador de la comunitat de Ciudades del Día Después, ha destacat que “les ciutats són un actor indispensable en la neutralitat climàtica perquè emeten més del 70% dels gasos d’efecte d’hivernacle globals. Per a evitar les emissions necessiten una transformació profunda que genere benestar, ocupació, teixit econòmic i seguretat convertint-se en ciutats sostenibles i saludables. Per a això, la missió europea de ciutats i la seua implementació a Espanya (citiES 2030) constitueixen l’instrument facilitador d’esta transformació”.

Sobre la iniciativa citiES 2030

citiES 2030 és una iniciativa per a l’acceleració i aplicació a Espanya de la Missió de Ciutats. Esta missió aspira a convertir-se en el principal instrument de la transformació econòmica i social que hauran d’abordar les ciutats europees per a aconseguir la transició ecològica. La missió està basada en els següents elements: la innovació sistèmica a través de projectes interconnectats; la col·laboració entre acadèmia, administració pública, empreses i societat civil; la participació ciutadana activa; la promoció de models de governança multinivell; i l’articulació de finançament públic-privat.

D’esta manera, es tracta d’un mitjà per a accelerar el compliment de l’Acord de París i de l’Agenda 2030 per als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, a més de convertir-se en un catalitzador del Pacte Verd Europeu.

citiES 2030 està impulsada des de la plataforma El Día Después -de la que formen part Iberdrola, ISGlobal, Red Española para el Desarrollo Sostenible(REDES) i Universidad Politécnica de Madrid-, RocaJunyent i els ajuntaments de més de 20 ciutats espanyoles. Es constitueix així com l’espai de col·laboració multiactor per a demostrar com la innovació sistèmica i el coneixement obert poden liderar la transformació social, econòmica i mediambiental.