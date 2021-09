València sol·licita 300.000 euros dels fons Next Generation per a l’Estratègia Urbana València 2030

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local acordarà demà sol·licitar 300.000 euros dels fons Next Generation per desenvolupar l’Estratègia Urbana València 2030, que integra l’Agenda Urbana, les Missions d’Innovació i el marc de recuperació de la pandèmia. L’alcalde, Joan Ribó, ha subratllat que “els 48 objectius definits en el Marc Estratègic de la ciutat estan travessats per la mirada de la innovació per fer front, mitjançant l’experimentació i l’aprenentatge, a les grans complexitats derivades dels reptes de ciutat”, i ha destacat la necessitat de “fer partícips a les principals institucions, sector privat, societat civil, acadèmia i centres tecnològics i d’investigació”.

La comissió de govern municipal aprovarà demà la participació de València en la convocatòria d’ajudes a projectes pilot de plans d’acció local de l’Agenda Urbana Espanyola del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, la quantia de la qual ascendix a 300.000 euros. Ribó ha indicat que l’Agenda Urbana és “clau per al desenvolupament d’un procés de planificació estratègica que aspira a aconseguir una ciutat més saludable, sostenible, compartida, pròspera, mediterrània i compartida en l’horitzó temporal de 2030”. Es tracta, en paraules del primer edil, “d’un paraigua de principis i valors que poden ser perfectament assumibles pel conjunt de forces polítiques de la ciutat” i que “respon a les exigències d’institucions internacionals com les Nacions Unides o la Unió Europea per fer front al canvi climàtic, i a les pròpies de la ciutadania”.

L’alcalde ha recordat que València ja compta amb un protocol general d’actuació per al desenvolupament d’un projecte pilot d’Agenda Urbana, la característica diferenciadora del qual és l’orientació a la I+D+i i les Missions d’Innovació. En eixe sentit, ha destacat que el Pla d’Acció de l’Agenda Urbana haurà d’identificar els projectes innovadors que donen resposta a les 12 línies del Marc Estratègic: 1) Resiliència climàtica, territori i renaturalització de la ciutat; 2) Transició energètica justa i inclusiva; 3) Mobilitat urbana i metropolitana; 4) Alimentació sostenible i de proximitat; 5) Ciutat inclusiva i de proximitat; 6) Regeneració urbana basada en la cohesió social i l’accessibilitat; 7) Vivenda accessible; 8) Teixit associatiu i xarxes ciutadanes intergeneracionals i interculturals; 9) Benestar, educació i salut en totes les etapes de la vida; 10) Desenvolupament econòmic integrador i sostenible; 11) Innovació, cultura i turisme sostenible, i 12) Governança urbana i metropolitana.

D’altra banda, este pla d’acció, ha puntualitzat Ribó, “ha de ser el resultat dels esforços destinats a fer partícips a tots els agents de la ciutat, i específicament de l’ecosistema d’innovació, incloent la ciutadania”.