València suspén les Campanades infantils i proposa a les autoritats sanitàries un pla B per a la Cavalcada de Reis

Galiana ha explicat les repercussions de les instruccions rebudes ahir per part de la Conselleria de Sanitat arran de l’evolució de la pandèmia

El regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha anunciat la suspensió de la celebració de les Campanades infantils -previstes per a despús-demà a les 12h. del migdia- així com de la Cavalcada de Reis del dia 5 de gener en el format inicialment dissenyat arran de les instruccions rebudes ahir dimarts pel consistori de part de la Conselleria de Sanitat. Valorades les restriccions i la normativa que afecta en l’actualitat a altres tipus d’espectacles multitudinaris en la ciutat, Cultura Festiva proposarà a les autoritats sanitàries que valoren la viabilitat, des d’una perspectiva epidemiològica, de celebrar una Cavalcada de Reis estàtica dins de la Plaça de Bous.

Galiana ha explicat que la Conselleria de Sanitat ha enviat este dimarts als ajuntaments valencians unes instruccions on s’explica que existix “un increment sostingut de la incidència”, amb “un nombre de casos diaris que supera en l’actualitat el de les ones precedents enguany”. A més, s’explica que “la transmissió comunitària ha crescut de forma molt significativa en les últimes tres setmanes, amb una nova ona epidèmica amb creixement exponencial”, afirmen que “el risc associat a la propagació de la variant Ómicron és molt alt” i que els estudis epidemiològics situen “els esdeveniments que generen aglomeracions o concentracions de persones, especialment si resulta difícil mantindre la distància interpersonal” entre “les activitats de més risc”.

Galiana ha afirmat que “davant esta situació i les recomanacions de valorar la incidència per part de cada municipi i d’establir itineraris que garantisquen que no es produïsquen aglomeracions, en ser totalment inviable per a una Cavalcada de Reis en una ciutat com València, hem decidit suspendre el model inicialment previst, tot i que ja contemplava una reducció de la durada de la cavalcada i evitava que la gent poguera estar hores asseguda en cadires durant el recorregut”.

En tot cas, el regidor ha explicat que “com tota la programació cultural festiva de la ciutat, com hem dit des de l’inici de la pandèmia, estava supeditada a les indicacions de les autoritats sanitàries, hem treballat diversos escenaris i un d’ells és el que li proposem ara a les autoritats sanitàries perquè valoren la viabilitat d’una cavalcada estàtica a la plaça de bous, amb aforament controlat i mesures de seguretat, des d’una perspectiva epidemiològica i en coherència amb la normativa vigent per a espectacles multitudinaris esportius en estadis i pavellons o altres activitats culturals que mantenen un aforament sense restriccions, com ara al cine, el teatre o el circ”.

“Hem demanat sempre unes instruccions, una guia clara, per determinar quines aglomeracions estan permeses i quines no i que les decisions de les administracions públiques siguen coherents en tot moment”, ha destacat Galiana, per a qui “des de l’Ajuntament de València volem actuar amb la màxima responsabilitat i davant la impossibilitat d’establir un itinerari que impedisca al 100% les aglomeracions, hem decidit anul·lar la idea original de cavalcada. Ara bé, oferim un pla B que contempla un control d’aforament, que serà sempre més restrictiu que el permés en grans instal·lacions esportives o fins i tot en espais tancats, i contemplarà mesures de seguretat addicionals com les oferides la setmana passada per a Expojove: control d’aforament, personal informador, ús obligatori de mascaretes, sol·licitud de passaport de vacunació per a totes les persones assistents majors de 12 anys i prohibició de menjar o beure en l’interior del recinte”.

La celebració finalment de la cavalcada estàtica quedarà supeditada, segons ha explicat Galiana, al vistiplau de les autoritats sanitàries i a l’evolució de la pandèmia en els pròxims dies. “Preguem una resposta concreta de la Conselleria atés que disposen de les dades i el personal expert en situacions com la que estem patint”, ha afegit.

A més, el regidor ha volgut “agrair la predisposició i voluntat de col·laboració màxima de la Diputació de València i del seu president, Toni Gaspar, per fer viable esta alternativa, que entenem que pot fer justícia a un sector de la població que ara mateix pot quedar per jugar, berenar, vore pel·lícules, espectacles teatrals o de circ o acudir a camps de futbol i bàsquet però no pot disfrutar de l’arribada dels Reis d’Orient en una cavalcada a l’ús”.

Les Campanades infantils, suspeses

Galiana ha explicat que donades les instruccions de les autoritats sanitàries l’Ajuntament també actuarà amb màxima diligència i responsabilitat anul·lant la celebració de les Campanades infantils, que ja comptaven amb mesures més restrictives que les vigents per a esdeveniments a l’aire lliure. “No és la situació que desitjàvem des de l’Ajuntament de València, des d’on hem plantejat sempre tot un seguit de mesures per oferir una proposta cultural nadalenca segura i diversa, però l’evolució de la pandèmia és la que mana i la seguretat de totes i tots és la màxima prioritat per a este govern municipal”, ha explicat.