València tanca les Falles amb una ocupació hotelera mitjana del 75%

Malgrat la predicció de pluges, les reserves d’última hora van fer pujar l’ocupació cinc punts, especialment durant el cap de setmana, que va aconseguir una mitjana del 80% i va arribar al seu punt màxim el dissabte amb un 95%.

Segons les dades del Sistema d’Intel·ligència Turística de la Fundació Visit València, la xifra final és similar a la de l’any passat, que es va tancar amb un 79% d’ocupació, i superior a l’últim any en què el 19 de març va caure en dimecres, que va ser 2014 amb una ocupació del 70%.

Les Falles de 2025 han conclòs amb una ocupació hotelera mitjana del 75% durant les cinc nits entre el 14 i el 19 de març, segons el sondeig realitzat per la Fundació Visit València. Este resultat millora en cinc punts les previsions inicials del sondeig del 6 de març, que estimava una ocupació del 70%.

“Estes Falles han acabat amb una bona dada d’ocupació hotelera. Malgrat els pronòstics meteorològics poc favorables i del fet que San José caiguera en dimecres, un factor que tradicionalment afecta l’afluència de visitants, la xifra s’ha acostat a la de l’any passat i ha superat la de l’últim any en què el festiu va coincidir amb un dimecres, que va ser 2014, quan l’ocupació es va situar en el 70%,” ha assenyalat la regidora de Turisme, Innovació i Inversions, Paula Llobet.

El cap de setmana va registrar els nivells més alts d’ocupació, destacant el dissabte 15 de març, que va aconseguir un 89%. En termes generals, la mitjana del cap de setmana es va situar en un sòlid 80%. En contrast, la nit del diumenge va ser la de menor afluència dels cinc dies, amb un 65%, superant, això sí, la previsió inicial del 58%. Per part seua, les nits del dilluns i dimarts van tancar amb una ocupació del 74%, una dada lleugerament superior a l’estimat en un principi.

“Així, l’augment d’ocupació respecte a les previsions inicials es va concentrar principalment en les nits del divendres i el dissabte, coincidint amb la millora en la previsió meteorològica. No obstant això, la inestabilitat del temps sí que ha influït en els preus, ja que el preu mitjà per nit durant les Falles s’ha situat en 174 euros, per davall de les estimacions del sondeig previ de la Fundació Visit València, que projectaven un preu mitjà de 187 euros,” ha conclòs Llobet.