València tindrà els dies 7 de desembre i 16, 17 i 18 de març com a festius escolars

La regidora d’Educació i presidenta del Consell Escolar Municipal, Maite Ibáñez, ha comunicat als representants del consell que la Direcció General de Centres Docents ha autoritzat el 18 de març com a dia no lectiu, per tant, seran festius escolars el 7 de desembre de 2021 i el 16, 17 i 18 de març de 2022.

Així, l’alumnat de València tindrà tres festius a Falles a més del pont de la Constitució. D’altra banda, ja què que només es poden concedir tres dies festius locals, el curs finalitzarà un dia més tard, considerant per tant el 22 de juny com a dia lectiu, tal com va proposar el Consell Escolar Municipal de València.