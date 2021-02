València tindrà programa activitats falleres en línia des del 26 de febrer al 19 de març

Connect on Linked in

El president de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, ha exposat a l’Assemblea de Presidents i Presidents de falla corresponent al mes de febrer el programa d’activitats totalment en línia que s’ha programat per al període del 26 de febrer al 19 de març.

Galiana, ha destacat que: «Estes activitats no pretenen salvar econòmicament a cap sector de la festa, únicament volem posar en valor i donar ressò a una festa com la nostra.

Per a dur-ho a terme, s’ha anunciat que cada comissió rebrà una caixa amb material per a gastar a les diferents activitats, on tindran retallables, globus, receptes i totes les instruccions necessàries. Este cap de setmana, es donarà el tret d’eixida a les activitats programades. El president de JCF ha animat a les falleres i fallers a publicar les seues fotografies més entranyables de les Gales Falleres d’anys anteriors per recordar els millors moments. Així mateix, el diumenge 28, s’emetrà un vídeo amb l’última entrada de bandes per rememorar un dia tan especial i a les 20:00h es llançarà un vídeo especial que farà un repàs als discursos de la Crida dels últims anys.

Dins del programa virtual festiu també s’inclou la construcció en línia d’una falla (amb exposició del ninot inclosa). El 10 de març, quan farà un any de la suspensió de la festa s’instal·larà a la plaça de l’Ajuntament un peveter amb una flama encesa per recordar a totes les persones que ja no estan i a les qui ens han deixat; i deixar palés a la ciutadania que tornarem.

El 13 de març s’iniciarà l’acció per fer visible que les falleres i els fallers continuem amb ganes de fer gran aquesta festa. Per això es convida al fet que es penge a les balconades i finestres de les cases qualsevol element identificatiu de la festa (un blussó, un mocador etc. I per a les nits del 14 i 15 de març, nits de plantà, s’anima que es compartisquen eixos sopars de la plantà tan especials a les xarxes. Del 15 al 19 de març, la setmana gran de la festa, hi haurà “globotades” des de casa; classes d’animació i cardio en línia, i fins i tot tutorials de la gastronomia típica valenciana.

El 17 i el 18 són els dies per a l’ofrena. Es repartirà un retallable (que també es publicarà a les xarxes socials) fet pels artistes de la falla municipal infantil, Ceballos i Sanabria de la Mare de Déu per poder fer una ofrena a casa. Les Falleres Majors de València també tancaran eixe dia amb una ofrena virtual a les seues cases.

El 19 de març, dia de Sant Josep, es convida a les comissions i a la ciutadania a fer una paella a casa amb motiu del dia del patró, i mantenir així viu l’esperit de germanor i unió aquest dia.