València tindrà una escola ciutadana pel dret a l’energia

Connect on Linked in

El projecte arranca hui i destinarà 1’6 milions d’euros a lluitar contra la pobresa energètica en la nostra ciutat, especialment als barris d’Algirós, Poblats Marítims i Camins al Grau

Esta iniciativa sorgix del projecte europeu WellBased, conformat per 9 països i que lidera València amb la coordinació de les Naus. WellBased ha començat hui a fer els seus primers passos amb la celebració d’una assemblea en línia, on han participat els 9 països i les 6 ciutats pilots que formen part d’esta iniciativa, la qual té com a objectiu dissenyar, implementar i avaluar un pla per a reduir la pobresa energètica i els seus impactes en la salut i el benestar de la ciutadania, especialment de la població en situació vulnerable de la ciutat. El pilot valencià serà desenvolupat per un consorci format per la Fundació València Clima i Energia, l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA de l’Hospital Clínic de València, KVeloce i Les Naus.

Amb el lideratge de València i la coordinació per part del Centre d’Innovació Las Naves, este projecte arranca amb l’objectiu de crear a la nostra ciutat una Escola Ciutadana pel Dret a l’Energia. Esta iniciativa aglutinarà totes les accions pilots desenvolupades a València, treballades de manera transversal amb una fulla marcada que anirà des de les intervencions comunitàries, fins a auditories energètiques, campanyes de conscienciació i sensibilització, activitats d’empoderament energètic, etc.

Segons explica el regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, “volem que el projecte WellBased siga un revulsiu per a impulsar una de les nostres prioritats com a govern: la reducció de la pobresa energètica i del seu impacte en la salut. Es tracta d’un projecte estratègic, que ara, amb les conseqüències de la pandèmia, i el confinament domiciliari, s’ha posat de manifest més encara. És imprescindible executar polítiques públiques per atendre aquesta situació”.

L’Oficina de l’Energia -entitat de la Fundació València Clima i Energia- serà un dels agents principals sobre els que pivote la majoria de les accions pilot del projecte WellBased. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Alejandro Ramón assenyala: “donada la gran feina que s’està fent des de l’Oficina de l’Energia en col·laboració amb Serveis Socials, per a atendre les llars que no poden pagar l’energia que necessiten per a viure d’una forma digna, es vol ampliar els servicis d’atenció a estes famílies, i generar un espai de treball per a buscar eines i solucions que permeten assegurar el dret a l’energia a totes les persones, independentment del seu poder adquisitiu”.

90 HABITATGES, 250 PERSONES

L’Escola Ciutadana del Dret a l’Energia actuarà especialment sobre tres barris: Poblats Marítims, Camins al Grau i Algirós. En estes zones es triaran, amb l’ajuda del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de València, a 90 habitatges i a un total de 250 persones, les quals es troben en situació de vulnerabilitat.

Sobre esta població es realitzaran auditories energètiques de les seues llars, així com s’iniciaran actuacions de microeficiència i formació, per exemple es corregiran algunes deficiències in situ -fuites, tancaments de portes i finestres o forats, etc.-, i s’impartirà assessorament relatiu, entre d’altres qüestions, a com millorar el consum energètic domèstic.

A més, el projecte WellBased permetrà realitzar també auditories sociosaludables, les quals incorporen la mirada de la salut amb ferramentes com són els diagnòstics sociodemogràfics que ressalten les condicions en les que viu la població analitzada, i les malalties que pateixen i que poden estar vinculades a la pobresa energètica.

EMPODERAMENT ENERGÈTIC, PARTICIPACIÓ I AVALUACIÓ

L’Escola Ciutadana del Dret a l’Energia de WellBased pretén a més dur a terme activitats que fomenten l’empoderament energètic, que capgiren les emocions de culpabilitat que molta població en situació de vulnerabilitat pateix, per fer veure que en molts casos la pobresa energètica ve donada per un problema estructural. La meta serà, en tots els casos, visibilitzar la pobresa energètica i subratllar el dret a l’energia i la justícia energètica.

Altre dels camins que es recorrerà serà el de la implicació ciutadana en este projecte, amb la posada en marxa d’accions comunitàries on participe la ciutadania, i que ho faça, a més, en espais col·lectius on es parle de pobresa energètica.

Durant l’any de duració del pilot valencià de WellBased es realitzarà un seguiment de les accions amb una investigació quantitativa i també qualitativa. S’analitzaran les diverses dades -energètiques, de salut, socioeconòmiques, etc.- abans, durant i al final del projecte, així com s’avaluarà el pilot en si amb l’objectiu de conèixer a fons la seua efectivitat i si com a política pública millora la vida de les persones.

1’6 MILIONS D’EUROS PER A VALÈNCIA

El projecte WellBased compta amb un pressupost total de 5’1 milions d’euros, del qual València en rep aproximadament 1’6 milions d’euros sumant les aportacions de tots els socis locals: la Fundació València Clima i Energia, l’Institut d’Investigació Sanitària INCLIVA, de l’Hospital Clínic de València, l’empresa especialitzada en innovació K-Veloce, i Las Naves.

A partir de l’experiència dels 6 pilots europeus de WellBased, els resultats i dades es bolcaran a una plataforma compartida amb l’objecte de treballar-les, fer correlacions i extraure conclusions.

Els països participants al projecte són Espanya, Itàlia, Hongria, Holanda, Àustria, Turquia, Regne Unit, Letònia i França. Els pilots s’executaran a Heerlen (Holanda), Leeds (Regne Unit), Edirne (Turquia), Budapest (Hongria), Jelgava (Letònia) i València.