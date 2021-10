València torna a la promoció presencial “en la principal fira de turisme de París”

Emiliano García recorda que “durant la pandèmia França ha sigut el principal emissor internacional de turistes a la nostra ciutat”

“L’activitat promocional de les destinacions turístiques recupera progressivament el seu caràcter presencial, també en els mercats internacionals, segons ha informat el regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, en donar compte “de la presència de València en la principal fira de turisme de França, IFTM Top Resa, dedicada únicament a públic professional i que se celebra a París entre el 5 i el 8 d’octubre”.

“L’equip de turisme assisteix amb una intensa agenda carregada de reunions amb companyies aèries, premsa especialitzada, turoperadors i aeroports”, ha explicat el regidor, en posar de manifest que “València participa presencialment en la fira de turisme per a professionals que organitza París amb l’objectiu de reforçar i consolidar un mercat que, durant la pandèmia, s’ha posicionat com a principal emissor internacional de turistes a la nostra ciutat”.

“La proximitat, la bona connexió entre França i València, i la imatge de destí segur han incentivat les visites del turista francés a la nostra ciutat tant en 2020 com en 2021. És el moment d’intensificar els esforços i afermar la rellevància del mercat francés. De fet, la proposta de València s’ajusta perfectament als interessos del visitant francés, caracteritzat per ser un turista que, en moltes ocasions viatja en família i valora especialment l’oferta cultural i gastronòmica de qualitat”, ha afirmat l’edil de turisme.

Així, l’equip de promoció turística de Visit València té agendadas més 100 trobades amb companyies aèries- com Air Europa i Volotea-, premsa especialitzada – com Petit Futé i Paris Match- i turoperadors – com Voyage Privé-, a més d’aeroports com el de Tolosa. Durant les trobades amb professionals posaran en valor recursos patrimonials i històrics com el Sant Greal- amb motiu de l’II Any Jubilar-, l’alta gastronomia- de la mà de Delicious València, amb motiu de la gal·la presentació de la Guia Michelin España & Portugal 2022 que acull la ciutat el desembre vinent-, la Capitalitat Mundial del Disseny o propostes com l’Oceanogràfic i Bioparc.

Després de IFTM Top Resa de França, València arranca una intensa temporada de fires promocionals en les quals es troben, com a pròximes cites, World Routes- del 10 al 12 d’octubre a Milà-, TTG Travel Experience -en Rimini entre el 13 i el 15 d’octubre-, i el Congrés anual d’ICCA – que tindrà lloc a Colòmbia del 24 al 27 d’octubre i la World Travel Market – a Londres de l’1 al 3 de novembre- a més de diferents workshops professionals i viatges de premsa internacional.