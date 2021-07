València tramita la llicència a un hotel de 4 estrelles a l’avinguda del Port

Connect on Linked in

Lucía Beamud: “Hem concedit prop de 1.200 declaracions responsables presentades entre 2019 i 2021 que habiliten per a l’obertura i posada en funcionament de les activitats corresponents”

La regidora de Llicències d’Activitats de l’Ajuntament de València, Lucía Beamud, ha explicat que la seua delegació ha tret a informació pública la llicència d’activitat d’un hotel de quatre estrelles de nova planta a l’avinguda del Port de València, entre els números 238 i 240. L’edifici tindrà sis altures amb 117 habitacions i un sòtan amb 45 places d’aparcament. S’estima que esta activitat generarà entre 20 i 30 llocs de treball. L’hotel també donarà en la part posterior al carrer Illes Canàries.

“El nou hotel dinamitzarà este sector econòmic de la ciutat, en una via d’especial rellevància a València, i per a la qual hi ha prevista una actuació de renaturalització en els propers anys. D’esta manera, fem un pas més en la tramitació de llicències d’activitat, donant resposta als promotors que decideixen apostar per dur endavant projectes a València i, en este cas concret, per un hotel, un model que preferim per davant al dels apartaments turístics que, generalment, tenen efectes negatius sobre el preu dels lloguers residencials en els barris”, ha apuntat Lucía Beamud.

Lucía Beamud també ha dit que “l’Ajuntament de València està tirant endavant un gran nombre de llicències i declaracions ambientals per tota la ciutat, desembussant el gran tap que va deixar el Partit Popular. Concretament foren 8.300 expedients d’activitat sense resoldre els que va deixar el partit conservador quan va eixir de l’alcaldia en 2015”.

Sobre això, l’edil Lucía Beamud ha donat a conèixer que l’ús de les declaracions responsables per a agilitzar la dinamització econòmica ha impulsat que s’hagen concedit prop de 1.200 declaracions responsables presentades entre 2019 i 2021 que habiliten per a l’obertura i posada en funcionament de les activitats corresponents.

Pel que fa a les llicències exigides per posar en marxa activitats per la seua incidència ambiental, en el mateix període es van concedir un total de 27 permisos. Així, Beamud ha explicat que “des de la dreta s’ha intentat vendre durant molts anys que són els que millor gestionen l’economia i les activitats econòmiques, però com ha quedat clar a València, no hi ha color entre la seua nefasta gestió en la concessió de llicències i el bon ritme que duem des del govern de Joan Ribó”.

L’hotel comptarà també amb cafeteria i restaurant, que s’ubicaran en la planta baixa, junt a altres servicis com l’administració i la recepció. A més, a la planta quarta s’ubica una terrassa amb una piscina exterior.