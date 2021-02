València traspassarà a la Generalitat la gestió de la residència ‘La Nostra Casa’

Connect on Linked in

La regidora de Servicis Socials de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha acordat hui amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives iniciar el procés de traspàs de la Residència per a persones amb discapacitat intel·lectual “La Nostra Casa – Vall de la Ballestera” que fins ara es gestionava amb el pressupost municipal. D’aquesta manera, l’Ajuntament de València deixarà d’invertir 2.236.003 euros anuals del pressupost municipal que podrien dedicar-se a altres necessitats dels servicis socials municipals.

“Des de l’Ajuntament de València iniciarem el procediment per a traslladar la gestió d’aquest centre a la Conselleria perquè és la que té competències pròpies en relació amb la gestió dels recursos residencials que hi ha a tot el territori valencià. D’aquesta manera posem fi a una anomalia que hi havia en aquesta ciutat, que era que la gestió de la residència estava feta per part de l’Ajuntament. Normalitzem i distribuïm els recursos perquè el sistema dels Servicis Socials funcione segons la Llei de la qual ens hem dotat. Finalment, l’Ajuntament estalviarà uns recursos que podrem destinar a altres servicis dels quals sí que en tenim la competència”, ha explicat la regidora Isabel Lozano.

La residència i centre de dia “La Nostra Casa – Vall de la Ballestera” es va posar en marxa el 2004. Les instal·lacions van ser lliurades a l’Ajuntament per la Fundació Ajuda al Desvalgut que presideix Esther Koplowitz. Ja en 2011 els grups de l’oposició van presentar una moció en què es demanava a la Generalitat que signara un conveni amb l’Ajuntament per costejar les places.

L’Ajuntament de València ha vingut abonant anualment uns 2,2 milions d’euros per aquest servici, un recurs públic amb 60 places en residència per a persones amb discapacitat intel·lectual en tots els seus graus: profund, sever, moderat i lleuger i, 40 places en Centre de Dia, per a persones amb discapacitat intel·lectual severa i profunda.

Per la seua banda, el secretari autonòmic d’Ordenació i Planificació del Sistema, Xavier Uceda, ha destacat que amb la cessió d’aquest centre comença a València “un procés d’ordenació del sistema públic de servicis socials segons la Llei de Servicis Socials Inclusius impulsada pel Consell del Botànic i que ha comportat un canvi de paradigma en el sistema, deixant enrere un sistema assistencialista per a crear un altre de reconeixement de drets”.

Uceda ha recordat que es tracta d’una “competència exclusiva de la Generalitat”, mentre que l’atenció primària, que és tota aquella relacionada en la gestió de prestacions com la dependència o la renda, correspon als Ajuntaments, per això és tan important que es comence a reordenar el sistema.

La cessió d’aquest centre, ha explicat, permetrà que la xarxa residencial tinga un únic titular, que és la Generalitat, de manera que els ajuntaments puguen alliberar fons per a destinar-los a recursos per a la prevenció i la promoció de l’autonomia personal, promocionant l’atenció domiciliària.

60 PLACES

Durant l’any 2020 s’ha produït la baixa d’una resident; a causa de la situació sanitària actual no s’ha produït cap alta nova. Es tanca l’any amb un total de 59 residents, 35 d’ells homes i 24 dones. Actualment el rang d’edat es troba entre els 28 i els 64 anys.

La Discapacitat intel·lectual predominant segons certificats oficials, és de tipus moderada en un 42%, però quasi la meitat de la població, el 43%, compta amb una discapacitat intel·lectual severa o profunda.

El 80% de la població de “La Nostra Casa” té un grau total de discapacitat igual o superior al 75%, sent la mitjana del grau total de discapacitat de la població de La Nostra Casa del 81%.

Dels 59 residents que hi ha actualment, 55 tenen resolt en la seua totalitat l’expedient de dependència, dels quals 48 són perceptors d’una Prestació Vinculada al Servici i vuit tenen assignació de plaça subvencionada.