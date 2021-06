València, triada per a celebrar el primer congrés de la Xarxa de Ciutats Intel·ligents

Connect on Linked in

Fuset celebra la designació i afirma que servirà de recolzament per a Smart City València

La Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI) ha triat València per a celebrar al novembre el seu primer congrés estatal dedicat a analitzar les novetats en Smart City. Així ho ha anunciat el regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, que com a membre de la directiva de la RECI ha participat telemàticament de l’assemblea general d’esta plataforma celebrada este dimecres en Rivas-Vaciamadrid. Fuset, que esta mateixa setmana ha exposat el model de Smart City València en la localitat madrilenya, ha afirmat que esta designació “suposa un recolzament als esforços de València per convertir-se en una ciutat sostenible i intel·ligent”.

D’esta manera València serà la seu els dies 29 i 30 de novembre d’este primer congrés estatal d’una RECI que ja compta amb més de 83 ciutats membre i 37 localitats amigues a més d’altres quatre entitats adherides. La trobada, que comptarà també amb l’estreta col·laboració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), abordarà l’actualitat relativa a la transformació digital de les ciutats en un moment en què la pandèmia i els fons Next Gen l’han elevada a màxima prioritat de l’agenda urbana.

Fuset ha agraït davant l’assemblea de la RECI l’elecció de la ciutat per a este primer congrés i ha explicat que l’esdeveniment “servirà per a consolidar València com un referent emergent de Smart City i mostrar els avanços realitzats i els projectes de futur” i ha avançat que “esperem comptar amb participació internacional i elements d’innovació perquè el de València siga el primer d’un fòrum productiu i durador en el temps”. Per part seua, l’alcalde de Logronyo i president de la RECI, Pablo Hermoso de Mendoza, ha explicat que “com RECI havíem d’organitzar el nostre primer congrés en una ciutat referent entre les smart cities, per a nosaltres és un orgull que València acceptara organitzar el nostre primer congrés. A València podrem gaudir de la seua hospitalitat alhora que mostrar totes les novetats i tendències smart que des de les nostres ciutats estem orgullosos de presentar”.