València Turisme convida a gaudir de la província durant el pont d’octubre

L’àmplia oferta existent possibilita nombroses experiències d’un o diversos dies, tant de turisme gastronòmic, com a cultural o actiu

Tres plataformes virtuals informatives permeten dissenyar escapades personalitzades des de casa, de forma prèvia a la nostra eixida

El Patronat de Turisme de València, amb la seua marca València Turisme, ha impulsat una sèrie d’accions sota l’eslògan “Visitem València” per a convidar a gaudir de la província durant el pròxim pont del 9 d’Octubre amb “propostes adaptables en pressupost, temps i forma a qualsevol preferència personal, i adaptades a les circumstàncies actuals per a oferir la màxima seguretat als seus usuaris”, ha destacat el diputat de Turisme, Jordi Mayor.



“És un llarg cap de setmana que podem aprofitar per a eixir de la rutina que ens exigeix l’actual situació sanitària sense deixar de sentir-nos segurs, perquè totes les empreses del sector turístic de la nostra província han adaptat els seus protocols a la nova realitat amb un gran esforç tècnic i econòmic per a mostrar al món que a València totes les experiències turístiques i destinacions que es poden consumir són totalment segurs”, ha explicat.



“És un moment difícil, però és el moment de donar certesa al consumidor de la pròpia província i al visitant de fora, així com de sumar esforços entre tots per a contribuir a la reactivació del sector i l’economia de la nostra província, incentivant el turisme de proximitat de cara no solament al pon d’octubre, sinó també a la resta de la tardor i l’hivern, perquè ací podem trobar-ho tot”, ha agregat.



Tres plataformes virtuals d’informació turística



L’àmplia oferta turística existent possibilita, tant a residents com visitants de la nostra província, triar entre nombroses destinacions i experiències, així com una duració d’un o diversos dies i també l’àmbit que es vol gaudir, de manera que un pot personalitzar la seua escapada entre múltiples propostes de turisme gastronòmic, cultural i actiu o de naturalesa.



Totes les possibilitats es poden conèixer i concertar prèviament a la visita, a través de tres plataformes virtuals o portals d’internet:



El portal www.valenciaturisme.org és la pàgina web oficial del Patronat de Turisme de València i reuneix les propostes dels ajuntaments, les mancomunitats i les empreses de la província dedicades a l’activitat turística, així com fotografies, adreces i telèfons de contacte, i fins i tot, el cost dels productes turístics oferits, en cas de no tractar-se d’activitats gratuïtes.



Tot això s’ofereix per tipus de productes turístics i també per comarques, amb la finalitat de facilitar la cerca d’informació, així com les últimes notícies destacades quant al turisme a la província, entre les quals destaca una informació especial amb totes les propostes organitzades amb motiu del pont d’octubre, elaborat en coordinació amb els ajuntaments de la província que han programat activitats turístiques especials per a aquesta ocasió.



La web www.firacomarques.com arreplega també les propostes turístiques de les diferents destinacions, estructurades per comarques, i les de les empreses del sector en el territori valencià, segons la seua tipologia, és a dir: Turisme Actiu/Naturalesa,Turisme Cultural/Patrimoni i Turisme Gastronòmic.

El públic pot recórrer el territori valencià a través del portal web, conèixer les múltiples experiències turístiques que ofereix, sol·licitar informació detallada sobre aquestes per a planificar escapades d’un o diversos dies per la província, fins i tot reservar experiències i productes turístics mitjançant WhatsApp o correu electrònic, visualitzar vídeos de promoció de múltiples destinacions, descarregar folletos, plans i catàlegs….i tot a colp de clic, des del nostre ordinador, tauleta o telèfon mòbil.



Una altra de les plataformes útils de cara al pròxim pont d’octubre és www.tarjetavalenciaon.com, a través de la qual podem obtenir i gaudir de la Targeta València ON. Es tracta d’una targeta virtual i gratuïta, que funciona com a aplicació mòbil i permet a totes les persones majors d’edat empadronades a la província de València gaudir de l’oferta turística de València ciutat i les seues comarques.



La targeta ofereix descomptes o promocions en establiments culturals, restaurants, botigues, activitats turístiques i llocs d’oci, i està disponible per a ser descarregada a través de l’App València ON (compatible tant per a Android com per a IOS).



Les persones usuàries podran utilitzar-la en els establiments adherits a la iniciativa, que es van actualitzant constantment i poden ser consultats en la web. Fins al moment participa un centenar d’empreses, entre botigues, locals d’oci, activitats de mobilitat sostenible i turístiques, cultura (museus, galeries d’art…), restaurants i bars, salut i bellesa. Les persones usuàries deuran sempre validar a través d’un codi QR l’ús del descompte o la promoció triada perquè quede registrat.



La web arreplega detalladament tota la informació sobre el procés de registre, els establiments adherits i inclou un mapa de la província amb la localització geogràfica dels locals. A més, de manera periòdica es vanpublicando i proposant plans, activitats i suggeriments que les persones usuàries podran realitzar en les poblacions i establiments participants.