València Turisme destina 401.000 euros a 85 projectes “Impulsem Turisme 2021” d’ajuntaments i entitats sense ànim de lucre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es tracta de la resolució de les dues últimes línies d’ajudes de les cinc convocades per l’organisme de la Diputació de València, per a donar impuls a la reactivació de la demanda turística a la província

València Turisme ha aprovat subvencionar amb un total de 401.000 euros els 85 projectes turístics de 43 ajuntaments i 42 organitzacions sense ànim de lucre, en el marc del programa “Impulsem Turisme 2021”, tal com arreplega el número 122 del Butlletí Oficial de la Província (BOP).





El document oficial arreplega la resolució de les dues últimes línies d’ajudes econòmiques de les cinc convocades enguany per l’organisme de la Diputació de València, per a donar impuls a la reactivació de la demanda turística a la província.



D’una banda, en el BOP figura la publicació de les ajudes econòmiques destinades a municipis que no tenen reconeguda oficialment la condició de municipi turístic i entitats locals menors, dotades amb un pressupost de 201.000 euros i que es distribuiran entre 43 localitats de la província.





En aquest apartat, València Turisme subvenciona el desenvolupe deproyectos turístics, accions de promoció turística i la implantació de mesures destinades a reforçar i garantir la seguretat per als turistes i visitants enfront de la Covid-19.



D’altra banda, el BOP també arreplega la resolució de les ajudes dirigides a associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre para accions de promoció turística i mesures destinades a reforçar i garantir la seguretat per als turistes i visitants enfront de la Covid-19, per la qual es distribuiran un total de 200.000 euros entre les propostes de 42 entitats.



Injecció global de 801.000 euros



València Turisme ha destinat enguany un total de 801.000 euros al programa “Impulsem Turisme 2021” que, a través de cinc línies d’ajudes destinades tant a entitats locals com a entitats sense ànim de lucre de la província, persegueix potenciar la creació de productes turístics; accions de promoció, creació, manteniment i millora d’infraestructures turístiques; i la posada en marxa de mesures per a garantir la seguretat sanitària i reduir l’impacte de la Covid-19 a la província.



El diputat de Turisme, Jordi Mayor, ha destacat que aquest programa “suma esforços amb tots els agents del sector en la recuperació i reactivació del turisme, per a fer-lo, a més, amb les majors garanties en benefici dels municipis i del futur del nostre territori”.



Es tracta d’ajudes de concessió per concurrència competitiva, que se sumen a l’aportació que realitzarà la Diputació de València al Fons de Cooperació Municipal regulat pel Consell, per als municipis turístics de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de compensar la despesa addicional que suporten aquestes localitats en la prestació de serveis a població no resident.