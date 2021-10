València Turisme promociona el cicloturisme amb la travessia Mitic Bike 2021

Connect on Linked in

La marxa amb bicicleta de muntanya València-Javalambre-Alboraia se celebrarà del 22 al 24 d’octubre al llarg de quasi 300 quilòmetre

L’àrea de Turisme de la Diputació de València, a través de València Turisme, participa un any més en la celebració de la travessia amb bicicleta de muntanya Mitic Bike, tota una experiència per als amants del turisme esportiu i actiu que posa en valor el patrimoni natural i cultural de part de la província.



Mitic Bike 2021 València-Javalambre-Alboraia se celebrarà del 22 al 24 d’octubre en tres etapes que discorren al llarg de quasi 300 quilòmetres per diversos tipus de paisatges i terrenys, com el de la Ciutat de les Arts i les Ciències i l’horta de València, les dunes de la platja d’Alboraia, els camps de cultiu de Camp de Túria o el rocós Barranc del Carraixet, entre altres de la província.



La travessia, amb 6.000 metres de desnivell acumulat repartit en les tres etapes València-Alcublas, Alcublas-Manzanera (pic de Javalambre) i Manzanera-Alboraia, ofereix a participants i seguidors un gran contrast de paisatges i municipis, a més de constar de nombrosos serveis per a l’esportista, de manera que la converteixen en una experiència cicloturista única.