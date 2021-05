València Turisme subvenciona amb 100.000 euros els projectes “Impulsem Turisme 2021” de 13 mancomunitats

Print This Post

Es tracta d’una de les cinc línies de subvencions dirigides enguany a entitats de la província, per a donar impuls a la reactivació de la demanda turística

3València Turisme subvencionarà enguany amb un total de 99.831,75 euros els projectes de 13 mancomunitats de la província dirigits a donar impuls a la reactivació de la demanda turística en un escenari que garantisca plenament la seguretat de turistes i visitants, a través del programa “Impulsem Turisme” 2021.



Els projectes subvencionats estan relacionats, bàsicament, amb el desenvolupament i la promoció de productes turístics nous; la ceación, millora, promoció i comercialització de productes turístics; la confecció, edició i publicació de catàlegs, fullets, cartelleria o altres suports publicitaris, digitals o no; així com accions publicitàries, mailings i butlletins d’activitats que formen part d’un programa o campanya de promoció turística.



També se centren en reportatges fotogràfics i audiovisuals per a la promoció de recursos turístics; aplicacions informàtiques que contribueixen a la millor gestió de la informació turística; el disseny, l’actualització i la traducció de pàgines web turístiques i aplicacions per a dispositius mòbils en general; elaboració de projectes per a la creació de productes turístics d’àmbit gastronòmic, cultural o actiu; i plans i/o accions encaminades a la gestió turística intel·ligent i/o relacionada amb el turisme sostenible en el territori.



Les ajudes econòmiques a mancomunitats corresponen a una de les cinc línies de subvencions convocades enguany per la Diputació de València, a través de la seua marca turística, del programa “Impulsem Turisme” 2021 i agrupades en dos grans blocs: un destinat a entitats locals i un altre dirigit a entitats sense ànim de lucre, tots dos amb un valor global de 801.000 euros.



El diputat de Turisme, Jordi Mayor, ha destacat ” l’aposta de València Turisme per les iniciatives turístiques d’àmbit supramunicipal” amb aquestes ajudes, que “vertebren el nostre territori i sumen esforços en la recuperació i reactivació del turisme el més prompte possible, i amb les majors garanties en benefici del futur de la província”.



Relació de projectes subvencionats:

ENTITAT/NOM DEL PROJECTE:

-MANCOMUNITAT ALTO TURIA/Campanya de promoció de la destinació turística Alto Turia i millora de Travessies Senderistes i BTT Alto Turia

-MANCOMUNITAT L’HORTA SUD/ Descobrint L’Horta Sud II

-MANCOMUNITAT CAMP DE TÚRIA / Esdeveniment gastronòmic “Sabors de Camp de Túria 2021”

-MANCOMUNITAT RIBERA BAIXA/ Promoció del turisme actiu en La Ribera.

-MANCOMUNITAT LA VALL D’ALBAIDA/ Impuls al producte turístic i experiencial de La Vall d’Albaida

-MANCOMUNITAT CARRAIXET/ Creació de producte turístic Birding

-MANCOMUNITAT LA CANAL DE NAVARRÉS/ Activitats de turisme ornitològic com a experiència turística basada en l’observació d’ocells

-MANCOMUNITAT LA BARONIA/ Creació de vídeo promocional turístic de La Baronia

-MANCOMUNITAT RINCÓN DE ADEMUZ/ Rutes de senderisme homologades en el Rincón de Ademuz

-MANCOMUNITAT LA COSTERA-CANAL/ Reportatged’imatges experiencials

-MANCOMUNITAT LA SERRANÍA/ Actuacions de promoció turística de la Mancomunitat La Serranía

-MANCOMUNITAT LA SAFOR/ Traducció pàgina web a francès i alemany

