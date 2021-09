València va guanyar 11.447 arbres entre 2015 i 2020

Connect on Linked in

Sergi Campillo destaca “la importància de l’augment d’arbrat des de 2015, la imminent posada en marxa del pla verd i de la biodiversitat urbana de València, i la licitació pròxima d’una nova plantació massiva d’arbres”

Un 8% més d’arbres a la ciutat de València i una nova plantació preparada per a esta tardor és el balanç que el Servici de Jardineria i l’Organisme Autònom de Parcs i Jardins han fet respecte de l’arbrat de la ciutat des de l’any 2015. Una part important d’eixe augment correspon a l’arbrat viari (el que no hi es troba a parcs i jardins). Al 2015 hi havia 60.091 arbres als carres i avingudes de la ciutat i en l’actualitat la xifra arriba als 64.585. “I estes xifres augmentaran pròximament, ja que durant els mesos d’estiu no es poden plantar nous arbres, i el procés es porta endavant durant els mesos de tardor i hivern”, segons ha informat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

Al 2015 València tenia 137.609 arbres i ara en té 149.056 gestionats pel Servici de Jardineria Sostenible i per l’OAM de Parcs i Jardins Singulars. L’augment de la infraestructura verda és una de les prioritats del govern municipal i en això s’han invertit en els últims anys una part important dels esforços i els recursos de l’Ajuntament de València, tal i com explica el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo: “Necessitem més arbres i més zones verdes per fer una ciutat més habitable, capaç de fer front als efectes del canvi climàtic. Sabem que la infraestructura verda ens ajuda a controlar la temperatura de manera natural i crea zones d’ombra importantíssimes durant els mesos de calor”. Estes dades han sigut facilitades com a resposta per escrit a la Comissió d’Ecologia Urbana que s’ha celebrat este matí.

Neteja de Solars

A la comissió d’Ecologia Urbana, el vicealcalde de València, Sergi Campillo, també ha informat d’altres qüestions depenents del Servici de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l’Espai Públic, Campillo ha donat les dades sobre neteja de solars “En el primer semestre de l’any s’han netejat 1.843 parcel·les dins del programa de manteniment de solars,que sumen un total d’1.679.260 m2. El 85 % d’estes zones són de propietat municipal, mentre que el 15 % restant són de titularitat privada, però pel fet d’estar obertes i tindre aprofitament com a aparcament o espai per a passejar amb mascotes tenen el mateix tractament com si foren solars públics”, i ha informat sobre els dels abocadors irregulars clausurats des de 2019, un total de 40, que durant el primer semestre de 2021 s’han matingut nets i tancats.