València vol ser capital europea de la innovació a través de la salut, la sostenibilitat, la reducció de la desigualdad i l’emprenedoria

L’Ajuntament de València ha detallat els objectius de la ciutat per ser Capital Europea de la Innovació amb una estratègia d’innovació per missions per a la dècada vinent que recull el document Missions València 2030. La Comissió Europea ha triat València com una de les ciutats finalistes, i l’Ajuntament ha desplegat la bateria de “missions” amb què treballa per alçar-se amb este reconeixement. Es tracta, en paraules de l’alcalde, Joan Ribó, “de dur a terme missions per a la investigació i innovació que impacten en la millora de la vida de les persones i mobilitzen tot l’ecosistema innovador”.

Els quatre grans eixos amb què treballa l’Ajuntament en matèria d’innovació s’emmarcaran a fer de València una ciutat més saludable “en aspirar a la millora de la salut de les persones com a focus principal de la investigació, especialment en un context com l’actual”; més sostenible “en preocupar-nos per la renaturalització de l’entorn urbà i el mitjà on viuen i es relacionen els habitants de València”; una ciutat més compartida, “des del ferm compromís de no deixar ningú arrere i reduir les desigualtats socials”; i més emprenedora “en enfortir el nostre teixit productiu i impulsar els processos de transformació digital que ens permetran ser més resilients i superar els escenaris de crisi amb major celeritat”.