Valoracions dels danys de Gloria per la Unio de Llauradors

La primera fase la borrasca Gloria al seu pas per la Comunitat Valenciana deixa danys per caiguda i ramejat, sobretot en varietats tardanes de taronges, o en el caqui encara pendent de recol·lectar, i el trencament d’hivernacles, fonamentalment d’hortalisses o vivers, en algunes zones de la Comunitat Valenciana on més s’han notat els efectes del vent, segons el balanç provisional efectuat per LA UNIÓ de Llauradors

LA UNIÓ considera prematur avaluar de moment els danys causats, perquè el temporal continua en el transcurs de les pròximes hores