Van emetre una ordre Europea de Detenció i lliurament a les autoritats italianes

La Policia Nacional deté a un home buscat per la justícia italiana

Romania amagat en un habitatge de la qual a penes eixia

Tenia una ordre de detenció en vigor des de l’any 2.015

Gràcies a la labor policial, després d’establir un dispositiu de vigilància durant diversos dies, se li va poder arrestar en el seu domicili

Agents de la Policia Nacional han detingut durant la matinada d’ahir a València a un home de 33 anys, d’origen albanés, en tindre en vigor una ordre europea de detenció i lliurament (OEDE) per les autoritats italianes.

Les investigacions es van iniciar en tindre coneixement els agents que un home, d’origen albanés, que podria estar vivint a València tenia en vigor des de l’any 2.015 una ordre europea de detenció i lliurament per Itàlia per un presumpte delicte de tràfic de drogues.

En el transcurs de les investigacions, els policies van esbrinar que el sospitós residia en un domicili de València, per la qual cosa van establir un dispositiu de vigilància en els voltants d’aquest, comprovant que a penes eixia de l’immoble.

Els agents van sol·licitar al jutjat una entrada en el domicili que van dur a terme ahir sobre la una i mitja de la matinada, on van detindre al sospitós per tindre en vigor una ordre europea de detenció i lliurament (OEDE) per les autoritats italianes.

El detingut, amb antecedents policials, ha passat aquest matí a la disposició del Jutjat Central d’Instrucció número sis de l’Audiència Nacional.