Vázquez, Beltrán i Ribera demanen a la regidora Moncho que abandone les seues responsabilitats a l’Ajuntament per la seua conducta inapropiada i irresponsable

Fa unes setmanes, la regidora de Compromís, Pilar Moncho, publicava en les seues xarxes socials una fotografia d’un treballador de SAV, l’empresa encarregada de la neteja viària, mirant el seu mòbil i l’acompanyava amb el següent text: “és necessària una major vigilància en el compliment del contracte de la neteja viària?. Saly (en referència a la seua gossa) i jo tenim la nostra opinió”. En esta frase es deixa entreveure un retret al govern municipal sobre si s’hauria de revisar el contracte vigent perquè no es produïren conductes d’este tipus.



Les reaccions no s’han fet esperar i, a pesar que la publicació va ser esborrada ahir de les seues xarxes socials, han sigut moltes les veus que li han criticat la seua conducta.



Els portaveus de l’equip de govern, Dimas Vázquez i Celia Beltrán, i el regidor amb competències delegades, José Luis Ribera, han volgut enlletgir públicament el comportament de la regidora el qual titllen d’irresponsable. “En política no tot val i quan estàs en l’oposició, perquè no has aconseguit trobar eixa afinitat amb altres formacions per a formar govern, has de fer una oposició constructiva que millore la qualitat de vida dels nostres veïns. En el seu cas, l’oposició que està realitzant Pilar Moncho és nociva perquè està utilitzant a terceres persones anònimes (ara ja no ho són tant perquè ha publicat la seua fotografia sense consentiment en xarxes socials) per a intentar fer un mal a l’equip de govern i a les seues regidories delegades”, ha assenyalat l’alcalde i portaveu del grup socialista, Dimas Vázquez, qui també ha explicat que este treballador podia estar en el seu moment de descans, i en trobar-se en una zona allunyada de llocs de restauració, podria haver volgut dedicar eixe temps a mirar el seu telèfon. “No pot utilitzar eixa fotografia fent-la pública per a intentar perjudicar este Ajuntament. Què ocorrerà ara si eixa actitud afecta de manera molt negativa al treballador en la seua relació laboral amb l’empresa? Quina manera és esta de fer política?”.



Vázquez ha insistit també que, com a govern, accepten naturalment totes les crítiques contra la seua gestió, però no aquelles que utilitzen a terceres persones anònimes. “En els nostres anys com a oposició mai hem utilitzat estes arts per a criticar la labor del govern. No sabem si Pilar Moncho, en el seu afany per aconseguir un major protagonisme que li permeta aconseguir el càrrec de portaveu del seu grup, s’ha oblidat del que és una oposició constructiva i es dedica a perjudicar altres persones en benefici de les seues sigles o d’ella mateixa, com a banderera del seu partit”. Per tot això, Vázquez considera que Moncho hauria de deixar la seua responsabilitat a l’Ajuntament “i si ella voluntàriament no renúncia a la seua continuïtat, que fora Compromís per Sueca qui prenguera cartes en l’assumpte. Pense que dins del seu partit hi ha gent que no aprovarà eixes formes”.



El regidor d’Agricultura i portaveu del Partit Popular, José Luis Ribera, ha recordat que molts departaments de l’Ajuntament disposen de treballadors que fan el seu treball al carrer “i no consentirem esta espècie de caça i captura. Entenem totes les crítiques a la labor que es realitza, però no esta actitud en contra del personal i menys quan es publica en xarxes socials i identifica a les persones. Crec que la senyora Moncho deuria en estos moments abandonar la política per la irresponsabilitat que ha comés”.



La regidora de Protocol, i portaveu de Ciutadans, Celia Beltrán, en la mateixa línia, ha assenyalat que en els seus huit anys en l’oposició ha criticat moltes decisions “però hi ha línies que no es poden sobrepassar. No sabem si este treballador estava llegint un missatge important, alguna indicació de la seua empresa o simplement es trobava en el seu temps de descans. No es pot intentar atacar al govern d’esta manera, no és correcte, i per això li demane que abandone la política”.



Retret també a les crítiques a les atraccions de la fira de Nadal



A més de l’escrit que feia referència a un treballador de l’empresa SAV, Pilar Moncho va escriure també en les seues xarxes socials un comentari sobre les atraccions de fira instal·lades al parc de l’Estació, en el qual deia: “la fira de Nadal pegada literalment als habitatges que donen al parc… Saly no pot pujar a cap (atracció) però tampoc la deixaria, no la trobe segura”. Els responsables municipals li han retret també el seu comentari respecte a la seguretat de la fira de Nadal, “creant una alarma social innecessària, a més de ser una crítica a la labor de l’enginyer municipal i els funcionaris que s’encarreguen de tramitar els permisos i revisar que totes les atraccions complisquen totes les normes respecte a seguretat, etc.”, han assenyalat.