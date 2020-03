Veïnes de Quart de Poblet de diversos orígens participen en una taula redona per la igualtat

Connect on Linked in

L’àrea d’Igualtat articula els actes del 8M entorn de la visibilització de les dones que estan doblement discriminades

Quart de Poblet, 03 de març de 2020

La Casa de la Dóna de Quart de Poblet va acollir ahir a la vesprada la inauguració de l’exposició “Dones indígenes de Ámerica Llatina” i la taula redona “En el meu nom i amb la meua pròpia veu”, en la qual van participar dones del municipi de diversos orígens. Amb motiu del 8M i sota el lema “Feminisme per a canviar el món”, Quart de Poblet aposta per visibilitzar a aquelles dones que pateixen la desigualtat per partida doble, com és el cas de les migrants, realitzant diferents activitats organitzades des de la regidoria d’Igualtat, que dirigeix Cristina Mora.



Rosania María de Castro, Jie Qian, Amira Boufridi, Yosra Adbid, Bouchra Chatat i Nagham Badr, totes elles residents en el municipi i procedents del Brasil, la Xina, Algèria, el Marroc i Palestina, es van decidir a compartir les seues històries davant un auditori replet de dones. Així, aquestes veïnes de Quart de Poblet van parlar de les seues experiències als seus països d’origen, però també de com van viure el seu acolliment a Quart de Poblet. Recreant-se una situació molt similar a una xarrada entre amigues, les sis van explicar com van abandonar els seus països, en alguns casos fugint de la guerra i el terrorisme, i van abordar els aspectes més durs de començar en un nou país, sent la nostàlgia i la impossibilitat d’estar amb els seus sers estimats els que més les han marcades. Totes elles van tindre paraules d’agraïment davant la rebuda que van viure a Quart i van destacar l’amabilitat de la gent, la seguretat o la llibertat



L’encarregada de moderar aquesta taula va ser la mediadora intercultural de la Lliga Espanyola de l’Educació i la Cultura Popular, Saloua Laghrich, qui va voler recordar que “totes som iguals, totes les dones volem el mateix: pau, alegria, justícia. L’objectiu és el mateix” i va ressaltar la importància de crear espais de sororidad, de suport entre les dones.



Amb aquesta activitat es dóna principi una setmana en la qual les protagonistes seran les dones, amb l’objectiu de visibilitzar més si cap la seua lluita per defensar els seus drets i ser escoltades.



Els actes entorn al 8M continuaran fins al diumenge, el dimecres 4 se celebrarà la Taula Redona Dones i Discapacitat, a les 18.00 hores en el Saló de l’Ajuntament, en la qual es posarà l’accent en les dones amb diversitat funcional. La joventut també es farà notar durant aquesta setmana, reunint-se en el Fòrum Jove sobre Igualtat, el dijous 5 a les 18.00 hores a Quart Jove, per a fer front als estereotips hetereopatriarcales sexistes, i duent a terme diverses activitats a les Cases de Joventut.



El divendres tindrà lloc la V Marxa de Dones Apoderades, que eixirà de la Residència i Centre de Dúa a les 10.30 i recorrerà els principals carrers del municipi reivindicant la igualtat entre homes i dones.



Finalment, la programació cultural també inclou espectacles de tint feminista com el Teatre Cabaret “És el meu home”, que es realitzarà el divendres 6 en el Auditori Vaig moldre de Vila o l’Acte Poètic “Dones del 27”, organitzat pel grup literari De paraules a poemes” en el Centre Cultural el Casino el 10 de març.