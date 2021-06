Connect on Linked in

Un total de 30 veïnes i veïns d’Alaquàs continuaran formant part de la segona fase d’aquest programa creat per a facilitar l’accés de les persones participants al món laboral així com l’aprenentatge d’un ofici

Un total de 30 veïnes i veïns d’Alaquàs van signar el dilluns 31 de maig el contracte per a formar part de la segona fase del programa d’ocupació i formació Et Formem Alaquàs + Actiu. Aquest programa dóna continuïtat a la primera fase encetada fa sis mesos i compta amb una subvenció de 724.075 euros finançats pel Fons Social Europeu a través de Labora.

La signatura dels contractes va tindre lloc ahir dilluns 31 de maig amb la presència de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el Regidor d’Ocupació, Jaime Marqués, el Regidor de Medi Ambient, Sebastián Ruiz i el Regidor de Cultura, Fran Evangelista. El primer edil va donar la benvinguda a les persones participants i les va felicitar per aquesta oportunitat formativa i d’ocupació.

En aquesta segona fase participen 21 alumnes que han superat la primera fase i s’incorporen 9 persones més. Es tracta d’un programa mixte de treball i formació que té per objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur amb dificultats d’inserció laboral o que pertanyen a col·lectius vulnerables. Aquesta segona part té una durada d’un any i facilitarà a les persones participants el seu accés al món laboral així com l’aprenentatge d’un nou ofici. Per això, l’alumnat tindrà la possibilitat de realitzar obres o serveis d’interés general per als diferents departaments de l’Ajuntament d’Alaquàs.

El programa consta de tres especialitats que donen continuïtat als certificats aconseguits en la primera fase. Hi haurà un grup d’Instal·lacions i Manteniment de Jardineria i Zones Verdes amb el qual es podrà aconseguir el certificat de professionalitat nivell II. Altre grup formarà part del perfil Activitats Administratives en relació amb el client i Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines, amb certificat de professionalitat nivell II i nivell III respectivament. El tercer grup serà el de Guia per itineraris en bicicleta, amb certificat nivell II. Cada grup estarà format per deu persones amb un contracte d’1 any de durada.