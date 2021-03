Veïns del barri de Sant Joan de Burjassot denuncien problemes amb ocupes

Connect on Linked in

Marcos Campos: “A l’octubre presentem una moció contra l’ocupació que el PSOE vote en contra”

Un grup de veïns del barri de Sant Joan s’han posat en contacte amb el portaveu del Partit Popular de Burjassot, Marcos Campos, per a posar en el seu coneixement la greu situació que estan patint davant la deixadesa de l’equip de govern.

Aquests veïns protesten per la inseguretat generada per l’ocupació il·legal d’una casa i que ha comportat un augment dels robatoris, assumptes relacionats amb estupefaents i una acumulació de fem en zones que causen una gran molèstia als veïns.

A sobre aquesta edificació té la teulada d’uralita i després d’una inspecció dels bombers després que s’incendiara van concloure que havien d’avisar a les autoritats municipals competents en matèria d’urbanisme perquè suposava un perill per a la salut dels veïns.

Campos va assenyalar que “a l’octubre de l’any passat el Partit popular va presentar una moció per a reclamar més mesurades per a lluitar contra l’ocupació il·legal i tant l’alcalde com tota l’esquerra van negar que això fora un problema i van votar en contra”. “Els veïns del barri de Sant Joan porten quasi deu anys patint aquests problemes amb promeses incomplides per part de l’equip de govern i estan molt cansats de no poder viure tranquils en el seu propi barri”, va concloure el portaveu del Partit Popular.

“Des del Partit Popular exercirem tota la pressió possible perquè es done una solució definitiva a aquests veïns i s’acabe amb la inseguretat que pateixen” va afirmar Marcos Campos, acabat d’elegir president del Partit Popular de Burjassot.