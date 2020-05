Veïns i associacions de València reclamen un gran eix per als vianants a Eduardo Boscà – Cardenal Benlloch per a la desescalada

Connect on Linked in

Un gran eix per als vianants de més d’1 km uniria els Jardins del Túria amb Blasco Ibáñez, permetent desplaçaments més segurs, reduint la contaminació i millorant la salut del barri

El trànsit motoritzat ha descendit a més de la meitat al mateix temps que els vianants necessiten el doble d’espai per a moure’s de manera segura.

Per això, es proposarà a l’ajuntament reservar els carrils centrals de l’avinguda per a crear un eix de 1,2 km destinat a la mobilitat activa, connectant els Jardins del Túria amb Blasco Ibáñez. A més, les línies d’autobús 89 i 90, les dues amb més usuaris de tota l’EMT, es veurien beneficiades amb la reducció del trànsit motoritzat.

L’entorn compta amb 8 col·legis, un mercat, dos centres de salut i fins i tot un centre de dia per a majors. Aquesta iniciativa aconseguiria acostar aquests serveis als ciutadans més vulnerables mitjançant un recorregut segur i sense les llargues esperes semafòriques, a més de servir d’espai per a la trobada social.



Segons els experts, aquest canvi de prioritat de l’ús de l’espai públic pot previndre futures ones d’infeccions en garantir la distància interpersonal en els desplaçaments i reduir l’alta contaminació en la zona a causa del trànsit motoritzat. Existeixen estudis que indiquen que una major exposició a la contaminació de l’aire, suposa un factor que incrementa la taxa de mortalitat del coronavirus.



La solució estudiada passa per prioritzar l’espai per al vianant i les bicicletes, en línia amb les estratègies adoptades en ciutats fins i tot amb major densitat de trànsit com Londres, París, Milà o Nova York entre altres. Per aquesta raó, Acciò Ecologista Agrò en col·laboració amb veïns i altres 7 associacions signants, remetran aquesta proposta a l’ajuntament perquè s’adopte en la desescalada.