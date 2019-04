Veïns i veïnes de l’Alcúdia ens han explicat com hi han canviat les tradicions a Pasqua.

Print This Post

Ens hem traslladat al mercat de la localitat d’Alcúdia perquè la gent ens done el seu punt de vista sobre la festa de Setmana Santa.

Ens hem traslladat al municipi d’Alcúdia perquè els veïns i veïnes de la zona ens contaren un poc més sobre la Setmana Santa; els dolços típics, els llocs on van a passar la pasqua, els cabassos de palla i com no, la roba pasqüera.

Les veïnes d’Alcúdia han fet un balanç sobre la festa i han arribat a la conclusió que ha canviat i molt.

Al mercat hem trobat un lloc on venien les Palmes per a Setmana Santa.

I és que per a aquestes Pasqües hi ha un ventall d’activitats que poder realitzar com també molts dolços que seguir menjant.