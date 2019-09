Vendaval de la UE l’Alcúdia enfront de l’Olleria CF. El resultat del partit va ser UE l’Alcúdia 4 L’olleria CF 0

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La UE l’Alcúdia és col·loca colíders momentàniament.



El partir disputat entre la UE l’Alcúdia enfront de l’Olleria CF quedà amb el resultat de 4-0.

Els homes de Richi Gisbert van saber controlar el partit de principi a fi per a col·locar-se colíders momentàniament.

El conjunt riberenc arribava a aquesta jornada en la sisena plaça amb 5 punts després d’empatar a dos la passada jornada enfront de la UD Portuaris-Disarp. Mentrestant, l’Olleria CF es trobava dècim amb 4 punts després de guanyar per 2-0 al Muro CF la passada jornada.

El començament del partit no va ser gens fàcil.

El partit començava sense un clar dominador de la trobada i sense ocasions clares en els primers compassos. Al cap de dotze minuts de partit arribava el primer gol de la trobada obra de Mario que, després de pegar en el pal de Peiró, entrava plorant en la porteria (1-0). Tres minuts més tard, el conjunt local patia un contratemps després que es lesionara Bisbal. Richi Gisbert es va veure obligat a fer el primer canvi. I tres minuts després, Juanjo Antolí va haver de fer el primer canvi també per lesió de Víctor. Poc després dels vint minuts, César va manar un cabezazo al fons de les malles per a fer el 2-0. En el minut 35, Peiró va atallar un penal comés sobre Mario, i que el mateix Mario va tirar.

La segona part del partit començava amb més motivació, ja que només començar la segona meitat, César va fer el 3-0 després de realitzar una bona vaselina al porter visitant. Onze minuts després de la represa, Rubén era expulsat per roja directa després d’una agressió sense pilota. Sis minuts més tard, Loren també era expulsat, però aquesta vegada per doble groga, cosa que igualava una altra vegada els jugadors en el terreny de joc. Ja en la recta final de partit, Rafeta feia el 4-0 des del punt de penal per a culminar la golejada.

Després d’aquest resultat, la UE l’Alcúdia és col·locarà segon amb 8 punts rebrà la pròxima jornada a la UD Castellonenca. Mentrestant, l’Olleria CF seguirà dècim amb 4 punts per a rebre en la següent jornada al CD Llosa.