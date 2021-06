Veu la llum SOM Guadassuar, el nou Butlletí d’Informació Municipal

Connect on Linked in

La publicació, de caràcter quadrimestral, recollirà l’actualitat municipal i les accions i projectes del consistori, així com altra informació d’interés per a la ciutadania.

L’Ajuntament de Guadassuar impulsa SOM Guadassuar, nou Butlletí d’Informació Municipal. Es presenta per al poble de Guadassuar tant en format físic, amb centenars d’exemplars, com virtual i pretén ser una nova eina comunicativa de caràcter quadrimestral que seguisca mantenint informada a la població de l’actualitat del municipi, entre d’altres continguts, de forma clara i visual.

La primera edició comença amb el saluda de l’alcaldia, dirigint algunes paraules a la població i donant la benvinguda a aquesta nova ferramenta comunicativa. En línies més generals, al nou BIM es fa un recull de tota la tasca i activitat de les diferents regidories que conformen l’equip de govern, una crònica de com ha viscut la població la lluita contra la COVID-19 durant aquests primers mesos de l’any i un apartat de curiositats històriques que s’anirà ampliant amb les següents publicacions. També inclou un apartat dedicat als grups polítics municipals en representació a l’Ajuntament i informació sobre les decisions acordades en les darreres sessions plenàries.

El veïnat podrà obtenir la versió física de SOM Guadassuar en els edificis municipals de la localitat mentre que la versió digital es compartirà i es podrà accedir a ella a través de les xarxes socials de l’Ajuntament. La pretensió, amb tot açò, és “apropar al màxim el govern local a la ciutadania, així com incrementar no sols la proximitat sinó també la transparència en la gestió municipal”, declara Salvador Montañana, alcalde de Guadassuar. Per la seua banda, Josep Martínez, regidor de Govern Obert i Festes, ha volgut destacar que “al llarg d’aquest context de pandèmia hem vist com prenia major importància encara la comunicació entre les administracions públiques i la ciutadania” i que, per això, aquesta nova eina representa l’obertura, per part del govern municipal, “d’una nova finestra a la població”.

