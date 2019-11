VI Edició del Banc de La Palla en Catarroja

Connect on Linked in

Catarroja seu 2019 de recollida per al Banc de la Palla de l’arròs de l’albufera

Els camps d’arròs de Catarroja, han estat els protagonistes del cap de setmana, després de la declaració de l’Estat d’Emergència per part del consistori catarrogí, i de la posterior decisió de no cremar la palla després de la sega de l’arròs, El banc de la Palla de l’Albufera no ha tingut dubtes en seleccionar Catarroja com a seu dels dies de recollida aquest 2019

Una iniciativa duta a terme per Acció Ecologista Agro, que porta com a objectiu principal evitar la crema de la palla , tan tradicional en les nostres terres, però que tants perjuis causa de contaminació a conseqüència d’aquesta activitat

L’ús de resta després de la sega de l’arròs, pot ser molt divers, des d’agricultura ecològica, manutenció d’animals de granja, així com una alternativa per gene