Vicent Baydal presenta el seu llibre ‘Els valencians, des de quan són valencians?’ a Almussafes

Connect on Linked in

L’autor xarrarà sobre aquest treball, que analitza la construcció de la identitat valenciana, aquest dijous 25 d’abril a les 19 hores en el Centre Cultural

Les persones inscrites en el Club de lectura de la Biblioteca Pública Municipal participaran en aquesta trobada literària

Aquest dijous 25 d’abril, a les 19 hores, l’historiador valencià Vicent Baydal presentarà el seu llibre ‘Els valencians, des de quan són valencians?’ a la sala de conferències del Centre Cultural d’Almussafes. L’autor estarà acompanyat durant l’acte pel tècnic de Cultura José María Bullón i per Pau Abad i Víctor Iborra. Les persones inscrites en el Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal, que col·labora en aquesta iniciativa, també està previst que acudisquen a l’acte.

La sala de conferències del Centre Cultural d’Almussafes acollirà el pròxim dijous 25 d’abril, a les 19 hores, la presentació del llibre ‘Els valencians, des de quan són valencians?, de l’historiador valencià Vicent Baydal. En aquesta obra, publicada per l’editorial ‘Afers’ en 2016, l’autor desenvolupa una profunda investigació per a localitzar els principals moments que han contribuït a la construcció de la identitat valenciana.

L’acte, en el qual participaran el tècnic municipal de Cultura, José María Bullón, Pau Abad i Víctor Iborra, comptarà amb la presència de l’autor, qui reflexionarà sobre aquesta qüestió a través de l’anàlisi de fites com la creació del Regne de València, la defensa dels furs o la consolidació d’institucions pròpies com les Corts Valencianes i la Diputació General o Generalitat com a estaments mancomunats.

El Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes col·labora en aquesta iniciativa, per la qual cosa les persones que l’integren, que es reuneixen una vegada al mes per a comentar diferents llibres, acudiran a l’acte per a conéixer de prop els secrets d’aquesta obra de Baydal, que és precisament la que han acordat llegir per a aquesta nova trobada literària.

Vicent Baydal, que va nàixer a València en 1979, és doctor en història medieval i imparteix classes d’Història del Dret en la Universitat Jaume I de Castelló. Al llarg de la seua trajectòria, a més de redactar nombrosos articles acadèmics, ha publicat diversos llibres, entre els quals es troben ‘Els valencians, des de quan són valencians?’, ‘València no s’acaba mai’ o ‘Del Sénia al Segura: Breu història dels valencians”, la seua última creació.