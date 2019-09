Vicent Cardona Puig celebra a Picassent els seus 50 anys dedicats al sacerdoci

Connect on Linked in

Les noces d’or del sacerdot Vicent Cardona Puig varen tindre lloc dissabte 21 de setembre a l’església parroquial de Sant Cristòfor Màrtir de Picassent, on va arribar com a titular a l’octubre de 2008 per substituir al rector d’aleshores, Hilario Bou.



Vicent va nàixer a Llombai, a la Ribera Alta i va ser ordenat sacerdot l’any 1969. Durant els seus 50 anys de ministeri sacerdotal, la seua trajectòria l’ha portat per diverses comunitats parroquials a Ontinyent, València, Tavernes de la Valldigna, Alaquàs i Patraix. És l’any 2008 quan arriba a Picassent, concretament a la parròquia de Sant Cristòfor Màrtir on es fa càrrec, també com a consiliari, de les Escoles Parroquials.



La seua tasca com a sacerdot l’ha complementat amb diversos càrrecs com ara la fundació i direcció de la revista Saó, una de les primeres editades íntegrament en valencià. Tampoc li han faltat reconeixements al llarg de tota esta etapa: l’any 2004 l’Ajuntament d’Alaquàs li va imposar la Medalla d’Or pel seu compromís social amb la ciutadania. L’any 1998 va rebre un dels Premis d’Actuació Cívica de la Fundació Lluís Carulla. Vicent ha participat activament en la lluita per la pervivència de la llengua catalana als ambients eclesiàstics i ha sigut impulsor del moviment Scout allà per on ha passat.



Arribada ara la celebració dels seus 50 anys com a sacerdot, dissabte, 21 de setembre, va tindre lloc a Picassent una Eucaristia, presidida pel propi prévere, i concelebrada per diversos sacerdots, entre ells el seu coetani a Picassent, Enric Cervera i d’altres rectors fills del poble. Acompanyat per la seua família i amistats, el Moviment Escolta l’Om de Picassent, l’Schola Cantorum de la parròquia de Sant Cristòfor Màrtir, la Confraria Mare de Déu de Vallivana, catequistes de Primera Comunió i Confirmació, els Amics del Corpus, el professorat del col·legi Sant Cristòfor Màrtir i una representació de les diverses parròquies on ha estat destinat durant estos anys. La cerimònia va tindre moments molts emotius i de record en estos 50 anys. Vicent, visiblement emocionat, va voler agrair a totes les persones presents la seua presència i acompanyament. L’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, també va voler compartir este moment tan important en la vida de mossèn Cardona.



En acabar la celebració eucarística, la comitiva es va traslladar fins a l’ermita on es varen cantar els gojos i l’himne a la Mare de Déu en acció de gràcies. Seguidament, la Junta Directiva de la Confraria de la Mare de Déu de Vallivana el va nomenar confrare d’Honor i li va imposar la medalla d’Or de la mateixa.