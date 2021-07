Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Vicent Mompó ascendeix a Amparo Folgado a la cúpula del PP de València

Folgado: “és un reconeixement a l’activa militància del PP de Torrent que ens reforça i ens anima a continuar treballant dia a dia per a aconseguir el canvi de cicle, que ja és imparable i que ens farà recuperar l’alcaldia de Torrent per als veïns en 2023, i posar-nos a treballar intensament, perquè Torrent ocupe el lloc que mereix en la nostra Comunitat”.

El President del PP a la província de València, Vicente Mompó ha remodelat el seu equip per a preparar el partit davant els pròxims comicis electorals autonòmics i municipals de 2023. Entre els canvis aprovats destaca la inclusió de la nova Presidenta del PP de Torrent, Amparo Folgado com a Sotssecretària de Política Territorial, dins de la nova cúpula provincial de Mompó.

Amb l’ascens de Folgado, el President dels populars que ahir va fer un any en el càrrec, premia la bona faena dels populars de Torrent i de la seua nova Presidenta, triada en el Congrés dels populars de la capital de l’Horta Sud, el passat 17 d’abril.

Folgado ha volgut donar-li les gràcies a través de les xarxes socials “moltíssimes gràcies a Vicent Mompó per confiar-me la Sotssecretaria de Política Territorial provincial, a partir d’ara toca treballar, treballar i treballar pels municipis de la província i pels nostres veïns”, ha assenyalat la presidenta local. A més, a nivell local, Folgado ha apuntat que “és un reconeixement a l’activa militància del PP de Torrent que ens reforça i ens anima a continuar treballant dia a dia per a aconseguir el canvi de cicle, que ja és imparable i que ens farà recuperar l’alcaldia de Torrent per als veïns en 2023, i posar-nos a treballar intensament, perquè Torrent ocupe el lloc que mereix en la nostra Comunitat”.

El Partit Popular de Torrent, un dels més actius en la Comunitat Valenciana i amb més afiliats, veu premiat d’aquesta manera el seu treball diari, situant a la seua Presidenta en l’equip de treball de Mompó., qui ha etzibat al seu equip al fet que “comencen a actuar sense complexos” i amb la “legitimitat que els concedeix l’experiència de gestió al capdavant de les institucions perquè el Partit Popular torne a ser la força política dominant a València”.

El nou equip de Mompó, on entren al costat de Folgado, el senador Fernando de Rosa i el president d’Alzira, José Andrés Hernández, inclou a la nova Secretària General, Reme Mazzolari i el Sotssecretari d’Organització, Avelino Mascarell.

President: Vicente Mompó

Adjunto a President: Vicent Huet

Secretària General: Reme Mazzolari

Sotssecretaria d’Organització: Avelino Mascarell

Vicesecretaría de Política Territorial: Amparo Folgado

Vicesecretaría de Comunicació: Víctor Soler

Vicesecretaría de Política Social: Ana Gil

Vicesecretaría d’Economia, Innovació i Sostenibilitat: Salvi Pardo

Sotssecretaria de Municipalisme i Despoblació: Ruth Sánchez

Vicesecretaría de Formació, Tradicions i Senyals d’Identitat: Marcial Díaz

Vicesecretaría de Relacions Institucionals i Assumptes Parlamentaris: Fernando de Rosa

Sotssecretaria d’Estudis i Programes: Mercedes Pastor

Vicesecretaría d’Acció Electoral: José Andrés Hernández

Comité electoral: Juan Giner

Consejo Assessor de Presidència: Ximo Segarra

Defensor de l’Afiliat i Simpatitzant: Modest Martínez

Quant al comité de direcció estarà integrat per:

El president provincial, la secretària general, l’adjunt a la Presidència, els deu sotssecretaris i els cinc membres de designació del president (Ximo Segarra, Modest Martínez, Javier Montero, Verónica Marcos i Felipe Carrasco).