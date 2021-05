Vicent Soler: ‘La inversió en infraestructures culturals resulta clau per a impulsar el turisme i el creixement econòmic

Print This Post

El conseller destaca que el municipi ha rebut en el període 2014-2020, més d’un milió d’euros de fons europeus

El castell i la ciutat emmurallada han rebut 1,2 milions en inversions de la Generalitat i l’Ajuntament de Guardamar

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha assenyalat aquest divendres que la inversió en infraestructures culturals resulta “clau” per a impulsar la desestacionalització del turisme i fomentar un creixement econòmic “més estable i sostingut”.

“Dotar-nos de bones infraestructures ens permet, a més de promoure el turisme de sol i platja, posar en valor les troballes arqueològiques, els béns culturals i els museístics, la qual cosa permet diversificar l’oferta als visitants i estendre-la més enllà dels mesos d’estiu”, ha explicat el conseller, qui ha apuntat que la ciutat de Guardamar del Segura constitueix “un bon exemple”, per les actuacions de millora del patrimoni històric que ha dut a terme.

Vicent Soler ha mantingut una trobada, després de la reunió del ple del Consell que aquesta setmana ha tingut lloc a la ciutat de Guardamar del Segura, amb l’alcalde de la localitat, José Luis Sáez, al costat del qual ha recorregut diversos llocs emblemàtics del terme municipal que han rebut finançament europeu i de la Generalitat Valenciana.

El conseller i l’alcalde, al costat de la tinenta alcalde i regidora de Patrimoni, Pilar Gay, han visitat el castell i la ciutat emmuralla, un conjunt arqueològic que ha sigut rehabilitat i condicionat gràcies a inversions de la Generalitat i del propi municipi per import de més 1.200.000. En concret, s’han reconstruït les muralles i s’ha rehabilitat l’espai interior del recinte que està declarat Bé d’Interés Cultural (BIC).

Així mateix, també han visitat la Casa Museu Enginyer Mira, recentment rehabilitada gràcies al cofinançament europeu i de la Generalitat. Es tracta de l’antiga casa de l’enginyer Francisco Mira i Botella, autor de la repoblació de les Dunes de Guardamar del Segura. Dins de la mateixa es troba l’Oficina de Turisme de Guardamar.

Un altre dels llocs als quals s’han acostat han sigut la Rábita Califal i la Ciutat Fenícia de la Fonteta, llocs en els quals la Generalitat ha dut a terme una inversió de quasi 700.000 euros en investigació, rehabilitació i posada en valor.

La Rábita Califal constitueix un conjunt monacal islàmic del període Andalusí, segles X-XI, en el qual encara s’observen cel·les per a les oracions, amb la seua pròpia alquibla cadascuna d’elles, organitzades entorn de dos carrers en el centre dels quals se situa la mesquita. Al costat de la Rábita està La Fonteta, una antiga ciutat portuària fenícia a la vora del riu Segura en la seua desembocadura al Mediterrani.

Un milió d’euros de finançament europeu

En aquesta línia el conseller Soler ha destacat que “les inversions del període financer 2014-2020 de la Unió Europea, unit a les inversions que realitza directament la Generalitat, estan revaloritzant de manera decidida totes les infraestructures municipals”, ha destacat Soler.

De fet, el conseller ha confirmat que el municipi de Guardamar del Segura, ha rebut en els últims anys, només de fons europeus un total d’1.090.956,49 euros.

“A més de les actuacions FEDER, vinculades directament a inversions, el Fons Social Europeu (FSE) també ha millorat en els últims anys la vida dels veïns de la localitat en promoure la inclusió i la integració sociolaboral” ha destacat el responsable d’Hisenda.

De fet, Soler ha recordat que s’han realitzat actuacions de Formació Professional en l’IES Els Dunes per valor de 214.643,58 euros i s’ha impulsat una actuació del programa “Et Formem” de Labora per al foment de programes mixtos de formació i ocupació per valor de 530.649,54 euros.

A més, en relació al Pla d’Ocupació Juvenil 2014-2020, el municipi alacantí ha comptat amb 130.450,42 euros per a la contractació de joves qualificats aturats per part de les entitats locals.

“Malgrat que moltes de les polítiques que milloren directament la vida dels ciutadans són finançades amb fons europeus moltes vegades no som conscients de les oportunitats que ens brinda la UE”, ha apuntat el conseller Soler després de reconéixer que “solen ser les inversions procedents de FEDER les actuacions més conegudes”, ha indicat Vicent Soler.

De fet, a més de les actuacions de recuperació del patrimoni històric, el programa de Desenvolupament Regional de la UE també ha finançat altres actuacions com l’eliminació de plantes invasores en hàbitats dunares amb una dotació total per a la Comunitat Valencina de 215.212,95 euros i que s’ha desenvolupat parcialment que les Dunes de Guardamar.