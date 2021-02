Vicent Soler presenta les ‘Ajudes Parèntesis’ dotades amb 160 milions per a la reactivació del teixit productiu dels municipis valencians

Connect on Linked in

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha assenyalat que les ‘Ajudes Parèntesis’, englobades dins del pla de xoc de reactivació dels sectors més afectats per la COVID, el ‘Pla Resistir’, destinaran un total de 160 milions per a atendre les necessitats i aconseguir la reactivació del teixit productiu dels municipis de la Comunitat Valenciana i aconseguir des de la cooperació de les administracions fer front a les conseqüències econòmiques derivades de la COVID-19″.

Esta iniciativa comptarà amb la col·laboració de diputacions i ajuntaments ja que “a l’ésser les administracions més pròximes als ciutadans, són les que estan en millors condicions per a ajudar en la distribució d’aquests fons”.

Hui dia, tots els 523 ajuntaments que podien ser beneficiaris de les ajudes per disposar en els seus termes municipals de microempreses o autònoms dels sectors inclosos, ja han manifestat a la Generalitat la seua voluntat de participar en les mateixes, ja s’han realitzat ordres de pagament per valor de 90 milions d’euros, per la qual cosa al llarg de la jornada s’abonaran als ajuntaments els 100 milions d’euros aportats per la Generalitat a aquest pla.

La crisi exigeix respostes àgils i eficaces i actuar de manera excepcional des d’un primer moment, adoptant no sols mesures sanitàries, sinó també econòmiques i socials de suport públic al teixit empresarial.