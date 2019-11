Vicent Usó guanya el Ciutat d’Alzira de Novel·la amb una obra teixida al voltant dels robatoris de bebés durant el franquisme

Juli Capilla guanya en assaig, Joan Deusa en poesia i Pere Puigdomènech en divulgació científica

El reconegut escriptor Vicent Usó és el guanyador del XXXI Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira amb No sabràs el teu nom. El XXV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General ha sigut per a Pere Puigdomènech per Exploracions pel planeta del menjar; el XXI Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, l’ha guanyat Juli Capilla per Ars Libri, i el XIV Premi de Poesia Ibn Hafaja ha distingit Joan Deusa per Camelot o la poesia social. Tal com ja es va fer públic, el guardonat amb el XIV Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca ha sigut Carles Alberola, per Perquè t’estime, que si no…; Rosa Maria Colom ha merescut el XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil per Coppelius; Francesc Gisbert, autor d’El campament d’Aniràs i no Tornaràs, ha estat guardonat amb el XXIV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre i, per últim, el IV Premi Internacional d’Àlbum Il·lustrat Enric Solbes Consorci Ribera i Valldigna ha estat per a l’il·lustrador Canizales, amb Monstruo Verde. El jurat, a més a més, ha decidit nominar com a finalistes d’aquesta categoria Blai Senabre i Anna Font per l’obra La cabra Serafina.

Els guanyadors de les diverses modalitats van recollir la nit del divendres 8 de novembre el trofeu dissenyat per Manuel Boix durant el transcurs del sopar dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira. L’acte va ser conduït per l’humorista valencià Eugeni Alemany, amb la col·laboració de Maria Juan, i va comptar amb l’actuació de la colla de dolçainers Les Raboses d’Alzira. Hi van assistir vora 700 persones, entre les quals cal destacar el conseller d’Educació, Vicent Marzà; el president de les Corts Valencianes, Enric Morera; diversos representants polítics de municipis del nostre territori; membres de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i del Consell Valencià de Cultura, i representants dels principals sindicats i entitats com Escola Valenciana. A aquesta edició s’havien presentat vora 200 originals que optaven a una dotació global de 66.000 €.

XXXI PREM DE NOVEL·LA CIUTAT D’ALZIRA



No sabràs el teu nom

Una novel·la que aborda temes coneguts i de gran abast social: els bebés furtats, la llarga postguerra, la investigació sobre la pròpia identitat… I ho fa amb una gran mestria literària, que conjuga diferents perspectives narratives. Vicent Usó

XXI PREMI D’ASSAIG MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

Ars Libri

Un manifest a favor del llibre i la lectura que pot arribar a un públic divers. Un tema actual amb una mirada oberta cap a altres cultures, que planteja la revisió d’aspectes del cànon i que donarà idees als ensenyants de la literatura.Juli Capilla

XXIV PREMI FUNDACIÓ BANCAIXA DE NARRATIVA JUVENIL

Coppelius

Una novel·la inusual i sorprenent, que combina un ritme narratiu pausat amb una intriga plena d’homenatges literaris, girs de guió i temes valents, poc habituals en la literatura juvenil. Tot açò de la mà d’una consolidada autora de LIJ.Rosa Maria Colom

XIV PREMI DE POESIA IBN HAFAJA

Camelot o la poesia social

Una aposta romàntica, una mena d’episodis d’un poeta que està escrivint i somia l’organisme de l’idioma i dels poetes, l’amor entre ells, i la lluita contra la bola negra de no-res que acabarà vencent la literatura. Joan Deusa

XIV PREMI DE TEATRE CIUTAT D’ALZIRA PALANCA I ROCA

Perquè t’estime, que si no…

Una comèdia sobre l’erosió que el pas del temps provoca en les relacions de parella i com, malgrat això, som capaços de reescriure la nostra manera d’estimar. Tendra i divertida, pensada per a fer-nos reflexionar.Carles Alberola

El campament d’Aniràs i no Tornaràs

Un relat ple d’acció i misteri en què els protagonistes, que al principi no s’avenen, descobriran la importància de l’amistat i de la cooperació per a superar aquesta divertida aventura.Francesc Gisbert

XXV PREMI EUROPEU DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA ESTUDI GENERAL

Exploracions pel planeta del menjar

L’obra repassa com la necessitat bàsica de menjar determina una part important de la nostra vida i com, en l’actualitat, per a alimentar-nos depenem de les decisions que la nostra espècie va prendre fa uns 10.000 anys.Pere Puigdomènech

IV PREMI INT. ENRIC SOLBES D’ÀLBUM IL·L. CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA

Monstruo Verde

Un llibre molt didàctic que reflexiona sobre les tres R: reciclar, reutilitzar i reduir, amb un molt bon ús del color i una paleta cromàtica rica i harmònica. Així, els xiquets i xiquetes aprendran a cuidar el medi ambient de manera fàcil.Canizales

FINALISTES IV PREMI INT. ENRIC SOLBES D’ÀLBUM IL·L. CONSORCI RIBERA I VALLDIGNA

La cabra Serafina

Un àlbum il·lustrat que actualitza un conte tradicional de la mà del narrador Blai Senabre i de la il·lustradora Anna Font, amb unes il·lustracions modernes, divertides i alhora molt pròximes al món dels menuts.Blai Senabre i Anna Font